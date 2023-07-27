Украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке, видео

Ольга Харлан после победы над россиянкой отказалась пожимать ей руку - за это украинке засчитали техническое поражение.

Руководство Международной федерации фехтования (FIE) решило дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан после уверенной победы над спортсменкой из рф Анной Смирновой. Об этом сказано на официальный сайт турнира.

FIE засчитала украинской фехтовальщице техническое поражение, а на сайте появилась отметка exclusion – исключение.

Как сообщил журналист Марко Аркари, организаторы соревнований дисквалифицировали украинку за «неуважение» к россиянке.

После отказа от рукопожатия россиянка осталась ждать на месте игры. Ее команда подала протест, а фехтовальщица просидела более 50 минут в ожидании вердикта. Однако тогда судьи решили не наказывать Харлан.

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