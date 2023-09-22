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  1. Общество

YouTube анонсировал новые функции с искусственным интеллектом для работы видео

16:06, 22 сентября 2023
ИИ будет задействован в создании текста, изображения и музыки для создателей контента.
YouTube анонсировал новые функции с искусственным интеллектом для работы видео
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Компания YouTube объявила о запуске новых функций, а именно о создании и синтезе текста, изображения и музыки для видео на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Среди новых продуктов есть инструмент под названием Dream Screen, использующий искусственный интеллект для добавления фона видео или изображения в короткое видео, которое компания называет Shorts.

Компания также анонсировала инструменты производства с поддержкой искусственного интеллекта, которые помогут редактировать как короткие, так и длинные видео на своей платформе.

«Мы открываем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширять границы творческого выражения», – заявил вице-президент YouTube Тони Рейд.

Сообщается, что YouTube также анонсировал YouTube Create – мобильное приложение, призванное помочь создателям платформы облегчить работу над созданием видео. Приложение содержит такие функции с поддержкой искусственного интеллекта, как редактирование и обрезка, автоматические субтитры, возможности озвучивания и доступ к библиотеке фильтров и музыки без гонорара.

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