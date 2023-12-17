Собаку, которая приплыла на доске в Одесскую область после подрыва ГЭС, приняла к себе семья из Польши: видео

Волонтеры назвали собачку Бонифаций и нашли ему новую семью.

Собака, которая летом приплыла на доске из Херсонщины в Одесскую область после подрыва Каховской ГЭС, нашла новую семью в Польше. Об этом сообщает общественная организация Animal SOS Odessa.

В июне пса, по имени Бонифаций, заметили на доске у берега в поселке Григоровка. Его спасли и увезли на лечение. Когда он попал к волонтерам, состояние его здоровья было тяжелым. Боню лечили в клиниках и амбулаторно, обследовали, назначали курсы реабилитации.

«Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адопции и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей своим великолепным характером, волшебной улыбкой, доверием к людям», - отмечают волонтеры.

Они искали Бони новый дом, где его будут любить, и нашли для животного семью в Польше. Зоозащитники рассказали, как готовили собаку к путешествию, как будущие хозяева оформили и оплатили необходимые документы, приобрели билет на поезд для Бонифация.

«Боня даже ехал в отдельном купе», - отмечают в организации.

Волонтеры очень волновались за то, как животное перенесет дорогу, как примет свою новую семью, но пока Бонифаций уже в Польше.

Зоозащитники обнародовали видео, на котором зафиксировано, как тот гуляет по парку со своими хозяевами, спит на мягком одеяле.

«Каждая такая история – настоящее чудо и волшебство для животного, которое из мрака неизвестности и неприятностей попадает в новую жизнь, исполненную радости и любви! Самое главное то, что сотворить такое чудо – по силам каждому, кто искренне любит животных и делает все возможное и невозможное для их счастья!» – подчеркнули в организации.

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