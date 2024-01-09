В небе над Киевом заметили загадочные световые столбы: фото

Этот оптический эффект часто можно увидеть в холодное время года.

Иллюстративное фото \ Источник: poltava365.com

В ночь с 8 на 9 января в Киеве был замечен загадочный оптический эффект – световые столбы. Фотографии публикуют в сети.

«Оптический эффект был замечен в столице этой ночью. Это световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года», – говорится в сообщении.

Световой столб – один из самых частых видов гало, визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который является вертикальной полосой света.

Световой столб возникает, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, являющихся ледяными пластинками или стержнями с шестиугольным сечением, повисшим в воздухе. Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, чаще всего в перисто-слоистых. При низких температурах подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы.

Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года. При формировании мирового столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.

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