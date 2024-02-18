Футболист сборной Украины Виталий Миколенко женился: молодожены показали первые фото

Пара заключила брак в Посольстве Украины в Великобритании.

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Защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко женился. Его супругой стала Виктория Ассорова.

Пара заключила брак в Посольстве Украины в Великобритании.

«Мистер и миссис Миколенко», - написала жена футболиста в Instagram, добавив фото с церемонии.

В комментариях сразу улетели поздравления от украинских футболистов и звезд.

Виталий и Виктория встречались длительное время. Летом 2023-го Миколенко сделал предложение любимой, а теперь пара узаконила свои отношения.

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