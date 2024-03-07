Карпаты замело снегом: кое-где полуметровые переметы, фото

Скорость ветра на высокогорье достигает 10 м/с и держится мороз.

Карпаты замело снегом. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным спасателей, за сутки выпало значительное количество свежего снега. Местами переметы составляют 40-50 см.

7 марта с утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер на высокогорье дует восточный, а его скорость достигает 10 м/с. Температура воздуха снизилась до -5°С.

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