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Spotify тестирует новую функцию: пользователи смогут смотреть музыкальные видео

23:50, 13 марта 2024
Программа позволяет премиум подписчикам Spotify просматривать музыкальные видео на разных устройствах, выбирая треки от исполнителей.
Spotify тестирует новую функцию: пользователи смогут смотреть музыкальные видео
Фото: Shutterstock
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Премиум подписчики стримингового сервиса Spotify смогут смотреть на платформе полнометражные музыкальные видео в ограниченной бета-версии. Об этом сообщает Reuters.

Так, видео в Spotify смогут просматривать пользователи премиум подписки из Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппин, Индонезии и Кении.

Запуск бета-версии будет предусматривать наличие «ограниченного каталога музыкальных видео, включая хиты мировых исполнителей, таких как Эд Ширан... или местных фаворитов, таких как Aluna».

Пользователи могут просматривать видеоклип, нажав кнопку «переключиться на видео». Ролик начинает воспроизводиться вместе с песней, но пользователи могут в любой момент переключиться на аудио.

Агентство отмечает, что новый план Spotify, согласно которому сервис должен охватить 1 млрд пользователей к 2030 году, конкурирует с принадлежащими Alphabet Apple Music и YouTube. Они позволяют смотреть музыкальные клипы бесплатно.

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