Опубликованы невероятные кадры солнечного затмения 8 апреля, снятые спутниками из космоса.

8 апреля произошло событие десятилетия – полное солнечное затмение, закрывшее Солнце для более 30 млн человек.

В понедельник, 8 апреля, произошло редкое астрономическое событие – полное солнечное затмение. Луна оказалась в такой позиции между Солнцем и Землей, полностью закрывшей собой солнечный диск от наблюдателей в определенных регионах нашей планеты.

За солнечным затмением наблюдали миллионы зрителей со всей Северной Америки на земле с помощью очков. Кроме того, в режиме реального времени его можно было увидеть благодаря спутникам из космоса. Об этом сообщает Space.com.

Фотографии опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Их произвели с помощью серии геостационарных оперативных экологических спутников (GOES). Метеорологическому спутнику NOAA-20 удалось показать разницу между затемненной и нетемной частью Северной Америки на околоземной орбите.

Редкое явление увидели также спутники Starlink компании SpaceX.

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