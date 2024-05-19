«Отец, ты слышишь меня, мы это сделали!», — Александр Усик после победы со слезами на глазах обратился к покойному папе, видео

Абсолютный чемпион мира Александр Усик умилился при упоминании о папе, умершем 12 лет назад.

В ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе.

Впервые на кону поединка за звание чемпиона стояло четыре пояса, которые еще никому не удавалось собрать в одних руках этой весовой категории.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик после победы обратился к покойному отцу.

«Отец ты слышишь меня, мы это сделали! Спасибо очень моей команде, благодарю Бога. Это большие возможности для меня, моей страны. Прекрасные времена, прекрасный день», — заявил Усик сразу после боя.

На пресс-конференцию Александр Усик умилился при упоминании о папе.

Отец чемпиона ушел из жизни в 2012 году, через несколько недель после победы Александра на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

«Я скучаю по отцу. Я говорил отцу, ты живешь там, я живу здесь, пожалуйста, не приходи ко мне, я люблю тебя. Для меня тяжело, когда отец приходит ко мне, потому что я вспоминаю всю свою жизнь. Он здесь, может, где-то возле вас», – сказал украинский боксер со слезами на глазах.

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