Олимпийские игры-2024: каждую медаль украсили железом из Эйфелевой башни.

Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры.

На Олимпиаде, которая пройдет в Париже, каждая медаль будет украшена куском железа из Эйфелевой башни. Об этом сообщает Bild.

Дизайн медалей разработал ювелирный дом Chaumet, входящий в группу компаний LVMH.

Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.

Указывается, что из железа убрали коричневую краску, вернув первоначальный цвет. Обрамляющие металл заклепки также напоминают аналогичные элементы башни.

Как пояснил глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.