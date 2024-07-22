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Олимпийские игры-2024: каждую медаль украсили железом из Эйфелевой башни.

07:36, 22 июля 2024
Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.
Олимпийские игры-2024: каждую медаль украсили железом из Эйфелевой башни.
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Во Франции с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры.

На Олимпиаде, которая пройдет в Париже, каждая медаль будет украшена куском железа из Эйфелевой башни. Об этом сообщает Bild.

Дизайн медалей разработал ювелирный дом Chaumet, входящий в группу компаний LVMH.

Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.

Указывается, что из железа убрали коричневую краску, вернув первоначальный цвет. Обрамляющие металл заклепки также напоминают аналогичные элементы башни.

Как пояснил глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

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