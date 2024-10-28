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В начале недели в Украине местами прогреет до 19 градусов тепла

10:19, 28 октября 2024
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами днем прогреет до +19°.
В начале недели в Украине местами прогреет до 19 градусов тепла
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В понедельник, 28 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами днем прогреет до +19°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Метеорологи прогнозируют в западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какой будет зима в этом году – в Укргидрометцентре ответили, чего ждать от температуры.

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