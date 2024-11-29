В Киевском зоопарке семья шпоровых черепах переехала в новое жилье, фото

Увидеть пресмыкающихся можно на Острове Зверей.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения / Facebook

Семья шпоровых черепах получила новое помещение в КиевЗоо. Как отметили в КП «Киевский зоопарк», жилье на 1-м этаже досталось маме Матильде и папе Дяде Саше. А на 2-м этаже удобно разместились их дети – Круглик, Пятнашка, Мартин и Лола.

В зоопарке указывают, что для семейного комфорта в сухопутных черепах есть все необходимое: тепло и ультрафиолет, песочницы и лиственная насыпь, каменистая гряда и пещера-укрытие, свежие овощи и фрукты.

Увидеть пресмыкающихся можно на Острове Зверей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что столичный зоопарк приютил рысь по имени Степан. Пятнистого «котика» передали волонтеры.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения / Facebook

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