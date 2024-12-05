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Pantone назвал главный цвет 2025 года — Mocha Mousse, фото

20:15, 5 декабря 2024
Цвет позиционируется как сочетание изысканности и комфорта.
Pantone назвал главный цвет 2025 года — Mocha Mousse, фото
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Институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года - Mocha Mousse 17-1230 (Мокко-мусс). Цвет позиционируется как сочетание изысканности и комфорта.

Оттенок представлен взбитым десертом в стеклянной посуде.

«Мы живем в такое время, когда происходит так много серьезного, скажем так, и в то же время мы не хотим никакой тяжести. Мы хотим покоя. Так что в этом цвете есть лёгкость и легкость. Да, это коричневый, но это не тяжелый коричневый», – объяснил институт.

Презентация цвета состоялась в Англии на базе знаменитого смотрового колеса «Лондонский глаз».

Каждый год Pantone выбирает цвет, отражающий глобальный дух времени — цвет года выражает глобальное настроение и отношение, отражая коллективное желание в виде единого, четкого оттенка.

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Pantone

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