В КГГА показали, как в метрополитене Киева ремонтируют пути, фото

Специалисты подземки заменили часть изношенного рельса на перегоне между станциями «Майдан Незалежности» – «Площадь Украинских Героев».

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Киевский метрополитен производит замену рельсов и диагностику путей. Процесс показали в КГГА.

Специалисты подземки заменили часть изношенного рельса на перегоне между станциями «Майдан Незалежности» – «Площадь Украинских Героев» и показали работу дефектоскопа – специального оборудования, используемого для диагностики состояния рельсов.

Посредством дефектоскопа специалисты контролируют состояние рельсов, выявляя дефекты на ранних стадиях. Это позволяет вовремя произвести ремонт или замену рельсового полотна. Как отмечается, в течение ночной смены одна бригада проводит диагностику около 3 км путей. Всего в метрополитене каждую ночь работает несколько бригад дефектоскопистов на каждой линии. Замена рельсов – это один из важных этапов удержания путевой инфраструктуры. Работы выполняют исключительно в ночное время, когда движение поездов останавливают и снимают напряжение с контактного рельса.

Каждую ночь к этому процессу вовлечены около 400 работников профильной службы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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