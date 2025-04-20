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Благодатный огонь прибыл в Украину — первыми святыню встретили пограничники, фото

10:54, 20 апреля 2025
Благодатный огонь был доставлен из Варшавы через пункт пропуска Устилуг.
Благодатный огонь прибыл в Украину — первыми святыню встретили пограничники, фото
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
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В пасхальную ночь Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Воскресения Христова, прибыл в Украину. Первыми святыню встретили пограничники. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Так, в международном пункте пропуска «Устилуг» пограничники Волынского отряда приняли Благодатный огонь, который, по традиции, сходит в Иерусалиме перед Пасхой.

Как уточняется, огонь прибыл из Варшавы. Пограничники обеспечили его быстрое и безопасное пересечение государственной границы.

«С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев, откуда будет доставлен по всей Украине — в церкви, монастыри и приходы в разных регионах. Во многих храмах уже готовятся к его встрече, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и принести её тепло в свой дом», — отметили в пограничной службе.

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Украина пограничники Государственная пограничная служба свято

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