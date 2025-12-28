Отключение света и продукты: что категорически нельзя есть после блэкаута
Регулярные отключения электроэнергии стали новой реальностью для миллионов украинцев. Повербанки, фонари, туристические плитки, генераторы и зарядные станции уже давно вошли в быт. Однако наряду с бытовыми неудобствами растет еще одна, менее очевидная угроза — риск пищевых отравлений из-за нарушения условий хранения продуктов.
В связи с этим Держпродпотребслужба, с учетом рекомендаций МОЗ, обнародовала актуальные правила безопасного питания во время длительных блэкаутов. Они касаются как домохозяйств, так и бизнеса.
Что делать с продуктами во время отключения электроэнергии
Специалисты отмечают: главное правило — не рисковать здоровьем.
Основные рекомендации:
- не готовьте еду «про запас»; готовые блюда желательно употреблять сразу и не хранить при комнатной температуре более 2 часов;
- во время отключения света не открывайте холодильник и морозильную камеру без необходимости:
- в холодильнике продукты остаются безопасными до 4 часов;
- в полной морозильной камере — до 48 часов (до 24 часов, если она полупустая);
- если электроэнергии нет более 4 часов, сгруппируйте продукты в морозильной камере для лучшего сохранения холода;
- безопасная температура:
- в холодильнике — +4 °C или ниже;
- в морозильной камере — не выше −4 °C;
- не пробуйте еду «на вкус», если сомневаетесь в ее качестве — лучше сразу выбросить;
- избавьтесь от скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, нарезанные овощи и фрукты), если они хранились без холода более 4 часов;
- продукты, которые остаются холодными (+4 °C) или имеют ледяные кристаллы, можно повторно замораживать или готовить;
- не размораживайте продукты при комнатной температуре;
- храните сырые и готовые продукты отдельно, только в закрытой посуде;
- тщательно проваривайте и прожаривайте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты;
- доводите блюда до температуры не ниже 70 °C;
- используйте только чистую или бутилированную питьевую воду, а при необходимости — дополнительно кипятите ее.
Гигиена во время блэкаута: не менее важно, чем холодильник
Отдельное внимание специалисты уделяют гигиеническим условиям, которые при отсутствии света и воды часто нарушаются.
Обязательно:
- мойте руки перед приготовлением пищи и после посещения туалета;
- при отсутствии водоснабжения используйте спиртосодержащие санитайзеры или влажные салфетки;
- мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности и принадлежности;
- тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если употребляете их сырыми (имейте запас бутилированной воды);
- защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и животных.
Почему это критично именно сейчас
Пищевые отравления во время блэкаутов — одна из самых распространенных бытовых опасностей, которую часто недооценивают. Даже кратковременное нарушение температурного режима может сделать еду опасной для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Соблюдение этих простых правил позволяет снизить риски и сохранить здоровье даже в сложных условиях.
