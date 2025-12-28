Отключение света и продукты: что категорически нельзя есть после блэкаута

Не проверяйте «на вкус»: какие продукты лучше сразу утилизировать после отключения света.

Регулярные отключения электроэнергии стали новой реальностью для миллионов украинцев. Повербанки, фонари, туристические плитки, генераторы и зарядные станции уже давно вошли в быт. Однако наряду с бытовыми неудобствами растет еще одна, менее очевидная угроза — риск пищевых отравлений из-за нарушения условий хранения продуктов.

В связи с этим Держпродпотребслужба, с учетом рекомендаций МОЗ, обнародовала актуальные правила безопасного питания во время длительных блэкаутов. Они касаются как домохозяйств, так и бизнеса.

Что делать с продуктами во время отключения электроэнергии

Специалисты отмечают: главное правило — не рисковать здоровьем.

Основные рекомендации:

- не готовьте еду «про запас»; готовые блюда желательно употреблять сразу и не хранить при комнатной температуре более 2 часов;

- во время отключения света не открывайте холодильник и морозильную камеру без необходимости:

в холодильнике продукты остаются безопасными до 4 часов;

в полной морозильной камере — до 48 часов (до 24 часов, если она полупустая);

- если электроэнергии нет более 4 часов, сгруппируйте продукты в морозильной камере для лучшего сохранения холода;

- безопасная температура:

в холодильнике — +4 °C или ниже;

в морозильной камере — не выше −4 °C;

- не пробуйте еду «на вкус», если сомневаетесь в ее качестве — лучше сразу выбросить;

- избавьтесь от скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, нарезанные овощи и фрукты), если они хранились без холода более 4 часов;

- продукты, которые остаются холодными (+4 °C) или имеют ледяные кристаллы, можно повторно замораживать или готовить;

- не размораживайте продукты при комнатной температуре;

- храните сырые и готовые продукты отдельно, только в закрытой посуде;

- тщательно проваривайте и прожаривайте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты;

- доводите блюда до температуры не ниже 70 °C;

- используйте только чистую или бутилированную питьевую воду, а при необходимости — дополнительно кипятите ее.

Гигиена во время блэкаута: не менее важно, чем холодильник

Отдельное внимание специалисты уделяют гигиеническим условиям, которые при отсутствии света и воды часто нарушаются.

Обязательно:

мойте руки перед приготовлением пищи и после посещения туалета;

при отсутствии водоснабжения используйте спиртосодержащие санитайзеры или влажные салфетки;

мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности и принадлежности;

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если употребляете их сырыми (имейте запас бутилированной воды);

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и животных.

Почему это критично именно сейчас

Пищевые отравления во время блэкаутов — одна из самых распространенных бытовых опасностей, которую часто недооценивают. Даже кратковременное нарушение температурного режима может сделать еду опасной для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Соблюдение этих простых правил позволяет снизить риски и сохранить здоровье даже в сложных условиях.

