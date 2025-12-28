Покупаете домашний сыр, брынзу или колбасу на ярмарках: правила безопасного выбора продуктов

Как не навредить здоровью при покупке крафтовых сыров, мясных и молочных изделий

Крафтовые или ремесленные пищевые продукты уверенно завоевывают украинский рынок. Домашние сыры, хлеб, мясные и молочные изделия привлекают потребителей натуральным составом, локальными ингредиентами и традиционными технологиями производства.

В то же время украинцев предостерегают: при отсутствии надлежащего контроля такая продукция может представлять риски для здоровья.

Как поясняют в Госпродпотребслужбе, ремесленные пищевые продукты имеют четкое определение на уровне законодательства.

Согласно Закону «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», это пищевые продукты животного происхождения, изготовленные малыми производителями на одной мощности, по собственной уникальной рецептуре и/или технологии.

Объем производства не может превышать 1000 килограммов или 1000 литров в неделю в среднем в течение года, а основной ингредиент должен происходить из Украины.

Что стоит проверить перед покупкой

Специалисты советуют потребителям быть внимательными и оценивать не только вкус или внешний вид продукции, но и соблюдение базовых требований безопасности.

Маркировка. На упаковке или этикетке обязательно должны быть указаны состав продукта, дата производства, срок годности, условия хранения, данные о производителе и номер мощности — если это предусмотрено видом деятельности. Такие требования определены Законом Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

Условия хранения. Крафтовые продукты часто не содержат консервантов, поэтому требуют строгого соблюдения температурного режима и сроков хранения. Нарушение этих условий может привести к порче продукции и представлять угрозу для здоровья.

Гигиена производства и продажи. Даже малое производство обязано соблюдать надлежащие гигиенические практики. Чистота места продажи, корректные условия транспортировки и наличие надлежащей упаковки — важные маркеры ответственного производителя.

Защита прав потребителей

В случае возникновения сомнений относительно качества или безопасности крафтовой продукции потребители имеют право обратиться в территориальные органы Держпродпотребслужбы. Именно этот орган осуществляет государственный контроль в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Эксперты подчеркивают: информированный выбор — ключевой фактор безопасности. Крафтовые продукты могут быть действительно качественными и полезными, если их производство соответствует законодательным требованиям, а потребитель внимательно относится к тому, что покупает.

