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С какого дня назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года

16:55, 2 августа 2026
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Получатель пособия обязан использовать полученные средства пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года исключительно для приобретения в безналичной форме товаров и услуг.
С какого дня назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года
Фото: obozrevatel.com
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Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года назначается со следующего дня после окончания срока действия медицинского заключения или выплаты пособия в связи с беременностью и родами и до достижения ребенком одного года, если обращение за назначением такого пособия поступило не позднее окончания последнего дня шестого месяца после достижения ребенком одного года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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«Такое пособие назначается по месяц достижения ребенком одного года включительно.

Исключение. Пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года назначается другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей) со дня приобретения им в соответствии с законодательством права представлять интересы ребенка, что подтверждается документально», — заявили в ПФ.

Во всех случаях пособие назначается не ранее чем с 01.01.2026.

В случае обращения за назначением пособия после возникновения права на него выплата осуществляется суммарно в размере, определенном за каждый месяц, за все месяцы, начиная с месяца, в котором возникло право на пособие, по месяц достижения ребенком одного года включительно.

На какие нужды можно использовать полученные средства?

Получатель пособия обязан использовать полученные средства пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года исключительно для приобретения в безналичной форме товаров и услуг у юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством и которым банком-эквайером установлены соответствующие коды категорий деятельности субъектов хозяйствования (Merchant Category Code), среди них по кодам:

5641 — детская одежда;

5651 — семейная одежда;

5411 — бакалейные магазины, супермаркеты;

5451 — розничная продажа молочных продуктов;

5912 — аптеки;

5941 — магазины спортивных товаров;

5942 — книжные магазины;

5945 — магазины игрушек;

7991 — музеи и выставки;

8011 — врачи (общая практика);

8062 — больницы;

8351 — услуги по уходу за детьми.

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