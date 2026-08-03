Опасная летняя жара: при какой температуре работник имеет право прекратить работу

Какие температурные пределы считаются опасными, когда необходимо прекратить работу и какие требования предъявляются к работодателям во время жары.

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Высокая температура воздуха представляет серьезную опасность для работников, выполняющих свои обязанности на открытом воздухе или в условиях значительных физических нагрузок. В жаркие дни перегрев организма может привести не только к ухудшению самочувствия, но и к тепловому истощению или даже тепловому удару, который требует неотложной медицинской помощи. Именно поэтому во время экстремальной жары работодатели должны организовывать работу таким образом, чтобы минимизировать риски для здоровья работников, а сами работники — знать первые признаки опасного перегрева и алгоритм действий при их появлении.

При какой температуре работать на улице уже опасно

Специалисты подчеркивают, что жаркая погода требует пересмотра режима труда. Принцип «все работают — и ты работай» не может быть правилом безопасности, ведь сочетание высокой температуры, прямых солнечных лучей, физических нагрузок и недостатка воды существенно повышает риск перегрева организма.

Температурными ориентирами являются:

при температуре воздуха свыше +28 °C режим работы уже требует пересмотра;

в жаркую погоду работникам необходимо обеспечить дополнительные перерывы, постоянный доступ к питьевой воде и возможность отдыха в затененном месте;

выполнение работ на открытом воздухе при температуре свыше +37 °C считается опасным.

Какие симптомы свидетельствуют о том, что работу нужно немедленно прекратить

Первые признаки перегрева нельзя игнорировать. Работу следует сразу прекратить, если появились:

головная боль или головокружение;

сильная слабость;

тошнота;

чрезмерное потоотделение;

учащенное сердцебиение;

мышечные судороги.

В таком случае необходимо перейти в прохладное или затененное место, ослабить одежду, препятствующую теплообмену, охлаждать тело и пить воду небольшими глотками.

Если же у человека возникли спутанность сознания, дезориентация, судороги или он потерял сознание, это может свидетельствовать о развитии теплового удара. В такой ситуации необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

Что должен сделать работодатель во время жары

Во время высоких температур работодатель должен принимать меры для сохранения здоровья работников. В частности, он обязан:

обеспечить работников достаточным количеством питьевой воды;

организовать дополнительные перерывы во время работы;

оборудовать места для отдыха в тени или прохладных помещениях;

по возможности переносить выполнение тяжелых физических работ на утренние или вечерние часы;

проводить инструктаж по признакам перегрева организма и порядку действий при их появлении.

Безопасность труда должна быть приоритетом

Специалисты Госпродпотребслужбы подчеркивают, что безопасные условия труда являются обязательной составляющей организации работы. Работник не обязан терпеть опасные условия, которые могут представлять угрозу для его здоровья или жизни. Соблюдение правил работы во время жары помогает избежать тяжелых последствий для здоровья и снизить риск возникновения опасных ситуаций на рабочем месте.

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