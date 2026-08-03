  1. Общество
  2. / В Украине

Опасная летняя жара: при какой температуре работник имеет право прекратить работу

23:48, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие температурные пределы считаются опасными, когда необходимо прекратить работу и какие требования предъявляются к работодателям во время жары.
Опасная летняя жара: при какой температуре работник имеет право прекратить работу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокая температура воздуха представляет серьезную опасность для работников, выполняющих свои обязанности на открытом воздухе или в условиях значительных физических нагрузок. В жаркие дни перегрев организма может привести не только к ухудшению самочувствия, но и к тепловому истощению или даже тепловому удару, который требует неотложной медицинской помощи. Именно поэтому во время экстремальной жары работодатели должны организовывать работу таким образом, чтобы минимизировать риски для здоровья работников, а сами работники — знать первые признаки опасного перегрева и алгоритм действий при их появлении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При какой температуре работать на улице уже опасно

Специалисты подчеркивают, что жаркая погода требует пересмотра режима труда. Принцип «все работают — и ты работай» не может быть правилом безопасности, ведь сочетание высокой температуры, прямых солнечных лучей, физических нагрузок и недостатка воды существенно повышает риск перегрева организма.

Температурными ориентирами являются:

  • при температуре воздуха свыше +28 °C режим работы уже требует пересмотра;
  • в жаркую погоду работникам необходимо обеспечить дополнительные перерывы, постоянный доступ к питьевой воде и возможность отдыха в затененном месте;
  • выполнение работ на открытом воздухе при температуре свыше +37 °C считается опасным.

Какие симптомы свидетельствуют о том, что работу нужно немедленно прекратить

Первые признаки перегрева нельзя игнорировать. Работу следует сразу прекратить, если появились:

  • головная боль или головокружение;
  • сильная слабость;
  • тошнота;
  • чрезмерное потоотделение;
  • учащенное сердцебиение;
  • мышечные судороги.

В таком случае необходимо перейти в прохладное или затененное место, ослабить одежду, препятствующую теплообмену, охлаждать тело и пить воду небольшими глотками.

Если же у человека возникли спутанность сознания, дезориентация, судороги или он потерял сознание, это может свидетельствовать о развитии теплового удара. В такой ситуации необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

Что должен сделать работодатель во время жары

Во время высоких температур работодатель должен принимать меры для сохранения здоровья работников. В частности, он обязан:

  • обеспечить работников достаточным количеством питьевой воды;
  • организовать дополнительные перерывы во время работы;
  • оборудовать места для отдыха в тени или прохладных помещениях;
  • по возможности переносить выполнение тяжелых физических работ на утренние или вечерние часы;
  • проводить инструктаж по признакам перегрева организма и порядку действий при их появлении.

Безопасность труда должна быть приоритетом

Специалисты Госпродпотребслужбы подчеркивают, что безопасные условия труда являются обязательной составляющей организации работы. Работник не обязан терпеть опасные условия, которые могут представлять угрозу для его здоровья или жизни. Соблюдение правил работы во время жары помогает избежать тяжелых последствий для здоровья и снизить риск возникновения опасных ситуаций на рабочем месте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

здравоохранение Госпотребслужба Гоструда Госпродпотребслужба советы для здоровья трудовые отношения

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]