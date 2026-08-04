Спать с котом в одной кровати может быть опасно: какие опасности скрывает такая привычка

Взаимодействие с котами может снижать уровень кортизола.

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Миллионы людей в мире спят вместе со своими котами, считая это проявлением близости и заботы. Однако такая привычка подходит не всем: безопасность совместного сна зависит от состояния здоровья человека и домашнего питомца.

По данным исследований, для здоровых людей и здоровых кошек сон в одной кровати обычно не представляет угрозы. В то же время специалисты отмечают: важно соблюдать правила гигиены и следить за состоянием животного.

Прежде всего владельцам советуют регулярно показывать кота ветеринару, проводить профилактику паразитов, поддерживать чистоту лотка и контролировать общее состояние здоровья питомца. Даже домашние кошки могут переносить бактерии, аллергены или паразитов.

Кроме того, у животного должно быть собственное место для отдыха. Кот должен иметь возможность спать не только в кровати хозяина, но и в своей лежанке, на пледе или в другом удобном уголке.

От совместного сна с домашним питомцем лучше отказаться людям, у которых есть:

аллергия на кошачью шерсть или другие аллергены;

астма;

ослабленный иммунитет.

Контакт с шерстью и частицами кожи животного может усиливать симптомы и ухудшать самочувствие.

Также осторожными стоит быть семьям с маленькими детьми. Младенцы и дети до двух лет могут быть уязвимыми: кот может случайно поцарапать ребенка во сне или создать опасную ситуацию, если ляжет слишком близко к лицу.

В то же время специалисты отмечают, что общение с кошками может положительно влиять на эмоциональное состояние человека. Контакт с животным способен снижать уровень кортизола — гормона стресса, и способствовать выработке окситоцина, который связывают с ощущением привязанности и спокойствия.