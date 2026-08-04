Жара опасна не только для людей: как спасти домашних животных от перегрева

Перегрев, тепловой удар, ожоги лап от раскаленного асфальта — лишь часть опасностей, с которыми могут столкнуться собаки и кошки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аномальная жара, которая этим летом неоднократно накрывала Прикарпатье, представляет опасность не только для людей, но и для домашних животных. Из-за высокой температуры собаки и кошки могут получить тепловой удар, перегреться или обжечь лапы о раскаленный асфальт.

По словам ветеринарного врача, в летний период владельцы чаще всего обращаются к специалистам из-за тепловых ударов, перегрева и проблем с желудочно-кишечным трактом, которые возникают из-за неправильного питания. Также распространенными остаются травмы после ДТП, падения с высоты и инфекционные заболевания у щенков и котят.

Ветеринар отметила, что во время сильной жары прогулки с животными лучше переносить на раннее утро или поздний вечер.

Особую опасность для домашних питомцев представляет горячий асфальт. Из-за высокой температуры поверхности лапы животных могут получить ожоги, которые вызывают сильную боль.

Больше всего рискуют перегреться породы с проблемами дыхания, в частности мопсы и бульдоги. Из-за особенностей строения дыхательных путей такие животные тяжелее переносят жару и быстрее получают тепловой удар.

Специалист также рассказала о специальной обуви для собак, которая может защищать лапы от горячего покрытия. Однако приучить к ней удается не каждого питомца.

Поэтому главными правилами безопасности в жару остаются прогулки в прохладное время суток, избегание раскаленных поверхностей и внимательное наблюдение за состоянием домашнего любимца.