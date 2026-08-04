  1. Общество

Жара опасна не только для людей: как спасти домашних животных от перегрева

08:12, 4 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перегрев, тепловой удар, ожоги лап от раскаленного асфальта — лишь часть опасностей, с которыми могут столкнуться собаки и кошки.
Жара опасна не только для людей: как спасти домашних животных от перегрева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аномальная жара, которая этим летом неоднократно накрывала Прикарпатье, представляет опасность не только для людей, но и для домашних животных. Из-за высокой температуры собаки и кошки могут получить тепловой удар, перегреться или обжечь лапы о раскаленный асфальт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам ветеринарного врача, в летний период владельцы чаще всего обращаются к специалистам из-за тепловых ударов, перегрева и проблем с желудочно-кишечным трактом, которые возникают из-за неправильного питания. Также распространенными остаются травмы после ДТП, падения с высоты и инфекционные заболевания у щенков и котят.

Ветеринар отметила, что во время сильной жары прогулки с животными лучше переносить на раннее утро или поздний вечер.

Особую опасность для домашних питомцев представляет горячий асфальт. Из-за высокой температуры поверхности лапы животных могут получить ожоги, которые вызывают сильную боль.

Больше всего рискуют перегреться породы с проблемами дыхания, в частности мопсы и бульдоги. Из-за особенностей строения дыхательных путей такие животные тяжелее переносят жару и быстрее получают тепловой удар.

Специалист также рассказала о специальной обуви для собак, которая может защищать лапы от горячего покрытия. Однако приучить к ней удается не каждого питомца.

Поэтому главными правилами безопасности в жару остаются прогулки в прохладное время суток, избегание раскаленных поверхностей и внимательное наблюдение за состоянием домашнего любимца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]