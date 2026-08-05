Без моря, но с великолепными видами: балканская страна неожиданно набирает популярность среди туристов

Сербия является одним из наиболее быстро развивающихся туристических направлений мира.

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Сербия, не имеющая выхода к морю, вошла в десятку стран с самыми высокими темпами развития туристической отрасли. По итогам 2026 года страна может установить исторический рекорд по количеству туристов. Об этом сообщает Starlap.

За первые пять месяцев 2026 года туристический поток в стране вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра туризма и молодежи Сербии Хусейна Мемича, рост внутреннего и въездного туризма составил 6,8–6,9%, а к концу года страна имеет все шансы установить рекорд по числу посетителей.

Эксперты объясняют положительную динамику выгодным соотношением цены и качества отдыха, богатым культурным наследием и активным развитием туристической инфраструктуры. Сербия привлекает все больше путешественников не только из соседних государств, но и из более отдаленных стран.

Одним из главных факторов роста стал сельский туризм. За последние годы количество зарегистрированных усадеб для отдыха увеличилось почти втрое — примерно с 700 до более чем 2 тысяч. Правительство рассматривает это направление как одно из приоритетных, рассчитывая популяризировать сербские села и продлить туристический сезон.

Среди самых перспективных туристических направлений этого года называют Голубац и придунайский регион, которые привлекают путешественников историческими достопримечательностями и природными ландшафтами. Значительные инвестиции также способствуют развитию регионов Пештер и Нови-Пазар, где расширяется туристическая инфраструктура и появляются новые услуги для посетителей.