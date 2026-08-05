  1. Общество

5 августа — какой сегодня праздник и главные события

09:05, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора.
5 августа — какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 5 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Именно в этот день 1914 года в американском городе Кливленд заработал первый электрический светофор, ставший прообразом современных систем регулирования дорожного движения.

Также 5 августа День нижнего белья. Этот неофициальный праздник возник в США как способ привлечь внимание к роли нижнего белья в повседневной жизни, моде и самовыражении. Праздник начал компания Freshpair, которая продает белье, чтобы популяризировать качественную и комфортную продукцию. Затем идею подхватили бренды одежды, магазины и пользователи социальных сетей.

А еще 5 августа Всемирный день устриц. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых известных морских деликатесов и призван популяризировать культуру потребления устриц, а также привлечь внимание к устойчивому развитию устричных ферм и сохранению морских экосистем.

Какой сегодня церковный праздник

5 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Евстигния. Он жил в III–IV веках и более 60 лет служил воином в римском войске. По преданию он был свидетелем чудесного явления креста на небе, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой. После завершения военной службы Евстигний поселился в родном городе и посвятил жизнь молитве и служению Богу. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, преследовавший христиан, святой откровенно осудил его за отступничество от веры. За это Евстигния схватили, подвергли пыткам и казнили, когда ему было около 110 лет.

Календарь важных событий за 5 августа

1420 год — чешские лагеря обнародуют свою программу — “12 пражских статей”, которая призывает искоренить роскошь, устранить моральное зло и отменить иконопоклонение;

1583 год — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт провозглашает остров Ньюфаундленд собственностью Англии;

1772 год — происходит первое разделение территории Речи Посполитой;

1789 год — во Франции официально отменяют крепостное право;

1884 год — закладывают фундамент первой части Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — начинает работать первая трансатлантическая телеграфная связь;

1886 год — в США выходит первая украиноязычная газета “Америка”;

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год — в Турции запрещают многоженство;

1965 год — вспыхивает война между Индией и Пакистаном;

1991 год — спортсмен Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 метров 10 сантиметров;

2016 год — в Рио-де-Жанейро официально открывают XXXI Летние Олимпийские игры;

2022 год — основывают награду Президента Украины “За оборону Украины” как признание мужества и защиты страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]