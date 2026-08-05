5 августа — какой сегодня праздник и главные события

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора.

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В среду, 5 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Именно в этот день 1914 года в американском городе Кливленд заработал первый электрический светофор, ставший прообразом современных систем регулирования дорожного движения.

Также 5 августа День нижнего белья. Этот неофициальный праздник возник в США как способ привлечь внимание к роли нижнего белья в повседневной жизни, моде и самовыражении. Праздник начал компания Freshpair, которая продает белье, чтобы популяризировать качественную и комфортную продукцию. Затем идею подхватили бренды одежды, магазины и пользователи социальных сетей.

А еще 5 августа Всемирный день устриц. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых известных морских деликатесов и призван популяризировать культуру потребления устриц, а также привлечь внимание к устойчивому развитию устричных ферм и сохранению морских экосистем.

Какой сегодня церковный праздник

5 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Евстигния. Он жил в III–IV веках и более 60 лет служил воином в римском войске. По преданию он был свидетелем чудесного явления креста на небе, которое увидел император Константин Великий перед решающей битвой. После завершения военной службы Евстигний поселился в родном городе и посвятил жизнь молитве и служению Богу. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, преследовавший христиан, святой откровенно осудил его за отступничество от веры. За это Евстигния схватили, подвергли пыткам и казнили, когда ему было около 110 лет.

Календарь важных событий за 5 августа

1420 год — чешские лагеря обнародуют свою программу — “12 пражских статей”, которая призывает искоренить роскошь, устранить моральное зло и отменить иконопоклонение;

1583 год — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт провозглашает остров Ньюфаундленд собственностью Англии;

1772 год — происходит первое разделение территории Речи Посполитой;

1789 год — во Франции официально отменяют крепостное право;

1884 год — закладывают фундамент первой части Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — начинает работать первая трансатлантическая телеграфная связь;

1886 год — в США выходит первая украиноязычная газета “Америка”;

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год — в Турции запрещают многоженство;

1965 год — вспыхивает война между Индией и Пакистаном;

1991 год — спортсмен Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 метров 10 сантиметров;

2016 год — в Рио-де-Жанейро официально открывают XXXI Летние Олимпийские игры;

2022 год — основывают награду Президента Украины “За оборону Украины” как признание мужества и защиты страны.

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