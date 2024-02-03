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Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

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На Киевщине работники ТЦК избили водителя на глазах у полиции, видео

17:13, 3 февраля 2024
В Броварском районе работники ТЦК выбросили мужчину из машины и избили.
На Киевщине работники ТЦК избили водителя на глазах у полиции, видео
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В селе Рудницкое Броварского района 30 января работники ТЦК (транспортно-контрольный комлекс) заставили мужчину выйти из своего автомобиля и жестоко избили его. Об этом уже второй раз сообщила в своем Facebook Вероника Кольцова, дочь потерпевшего.

По ее словам, во время инцидента ее отца вывели из авто, оборвали земли и наносили удары. Мать девушки также было заставили покинуть кабину грузовика, угрожая огнестрельным оружием.

Вероника отметила, что работники полиции, прибывшие на место, оставались бездействующими, и указала на прослеживание "пассивного наблюдения" с их стороны. Отметила, что другие представители ТЦК также присутствовали, были свидетелями и не совершали никаких действий, даже при том, что на глазах они "чуть не убивали людей".

Дело об этом инциденте уже расследуется, и известно, что злоумышленникам грозит ответственность за физические нападения и похищение имущества.

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