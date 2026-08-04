В Кривом Роге пьяный водитель устроил ДТП и посадил за руль собаку, фото

После аварии мужчина решил необычным способом «замести следы».

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В Кривом Роге водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением и вылетел с проезжей части на обочину. ДТП произошло утром 3 августа.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не справившись с управлением на скорости, он допустил съезд автомобиля в кювет. К счастью, в результате ДТП никто не получил тяжелых травм.

После ДТП мужчина решил «замести следы» — он посадил за руль собаку, которая ехала вместе с ним в салоне.

«Нетрезвый водитель посадил собаку за руль и на полном серьезе предлагал правоохранителям, прибывшим на место, проверить на состояние опьянения именно пса», — пишет издание vidomo.media.

Теперь водителя ожидает административная ответственность по ст. 130 КУоАП и по ст. 124 КУоАП.

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