Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министр экономики Юлия Свириденко еще 1 июня 2023 г. предоставила срочное поручение разобраться в ситуации вокруг возможных злоупотреблений в деятельности Национального агентства по аккредитации (НААУ) и его руководителя Сергея Костюка по обращениям бизнеса и средств массовой информации. Уже завершена проверка Нацагентства, но ее результаты до сих пор скрыты.

В отношении фактов злоупотребления руководством НААУ, к которому принадлежит и Сергей Костюк, возбуждено уголовное производство по статье 364 Уголовного кодекса. Сведения внесены в ЕРДР.

Ранее подозрение от НАБУ и САП в другом производстве получил уже экс-замминистра экономики Александр Грибан, отвечавший за сферу технического регулирования, в которую входит и организация, возглавляемая Сергеем Костюком.

Однако существуют риски, что коррупционные действия руководителей Национального агентства по аккредитации могут остаться безнаказанными.

Так, в должности у Минэкономики остается государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук. Он и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк знакомы, и в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Итак, существуют большие риски, что исполнители поручения министра относительно проверки НААУ могут «спустить ситуацию на тормозах», переложив всю ответственность за возможные нарушения в деятельности НААУ с его руководства на обычных исполнителей или «предшественников».

На это указывает и то, какие ответы предоставляются за подписью Виталия Петрука на запросы СМИ относительно ситуации в НААУ.

К примеру, государственный секретарь Министерства экономики Виталий Петрук на запрос относительно того, когда и как происходит прием граждан и почему представителей бизнеса, которые жаловались на НААУ, отказываются на такой прием (даже дистанционный (!) записывать, сообщил, что предприниматели вроде бы «не просили» руководство Минэкономики выслушать их жалобы на деятельность НААУ, хотя в распоряжении нашего издания есть видеозапись разговора, где предприниматели просят на такой прием их записать.

Также в ответе о соответствии требованиям законодательства руководителя НААУ Сергея Костюка говорится, что он и не руководитель вовсе, а исполняющий обязанности. Так что иметь соответствующий опыт, как того требует украинский закон и международные нормы, он, по мнению Петрука, не обязан.

Напомним, что для назначения Костюк должен отвечать критериям Закона «Об аккредитации органов по оценке соответствия», а именно иметь опыт работы в сфере аккредитации органов по оценке соответствия или проведению оценки соответствия не менее двух лет.

Впрочем, госсекретарь Виталий Петрук по каким-то причинам решил скрыть биографическую справку Сергея Костюка, которая могла бы свидетельствовать о том, что его назначение произошло в нарушение предусмотренной нормативными актами процедуры.

Кроме того, директор НААУ по украинскому законодательству и международным стандартам должен быть назначен по результатам конкурса, в ходе которого должны быть проверены его компетентность, добродетель и соответствие другим критериям. Однако Министерство не проводило подобный конкурс с 2020 года.

Вместо этого в декабре 2022 года назначили и. о. директора НААУ Сергея Костюка, до этого в сфере аккредитации никогда не работавшего и не занимавшего никаких должностей в НААУ или других связанных по сфере деятельности органах.

Как отмечает Виталий Петрук, Костюк был назначен «по заявлению последнего». Однако любой конкурс или объявление о вакансии не оглашались.

Так как Сергей Костюк узнал, куда и как ему подавать «резюме» на вакансию – неизвестно.

Кроме того, как отмечает Виталий Петрук в ответе на запрос, Сергей Костюк не проходил проверки ни на соответствие Закона «О предотвращении коррупции», ни на соответствие Закону «Об очищении власти», ни каких-либо других проверок.

Хотя такие проверки должны состояться, учитывая тот факт, что в декабре 2014 года прокуратура Киева и Служба безопасности Украины задерживали Костюка по подозрению в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб государству в размере 23 млн гривен. В то время он был председателем правления «Укргаздобычи». По решению суда его оправдали.

Украинский бизнес неоднократно обращался в Минэкономики по поводу коррупционных проявлений в НААУ. Кроме того, соответствующие обращения об уголовном правонарушении руководством НААУ предприниматели передали в правоохранительные органы: Бюро экономической безопасности, Государственное бюро расследований, НАБУ и т.д.

Впрочем, есть сомнения, что соответствующие поручения министра и уголовные производства смогут закончиться привлечением виновных к ответственности, ведь на высокой должности остается госсекретарь министерства Виталий Петрук, судя по приведенным выше фактам, готовый помочь и «прикрыть» от обвинений Сергея Костюка.

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