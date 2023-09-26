«Пятая колонна» в Минэкономики: глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель, — СМИ

Нацагентством по аккредитации, от которого зависит промышленный безвиз, руководит российский предприниматель Сергей Костюк, - СМИ.

Пока Украина бьется за свою независимость и возможность присоединиться к европейской семье, в национальных органах на руководящих постах остаются лица, которые могут иметь непосредственное отношение к государству-террористу. Во время войны специальные проверки остановлены, поэтому контроль за тем, имеют ли российские паспорта или корпоративные права в российском бизнесе руководители государственных организаций Украины – не проводится.

Так, как отмечает издание «Багнет», одну из ключевых для «промышленного безвиза» государственных организаций – Национальное агентство по аккредитации Украины возглавляет российский предприниматель Сергей Костюк.

В декабре 2022 года без проведения каких-либо специальных проверок, в том числе относительно наличия российского паспорта, Министерство экономики назначило исполняющим обязанности директора Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) Костюка Сергея Николаевича. О том, что проверка не проводилась, говорится в ответе Министерства экономики на запрос Аппарата СНБО.

Вместе с тем, по данным «Багнета», лицо с таким ФИО (Костюк Сергей Николаевич) является руководителем и учредителем ООО «КОРД-АВТО» (ООО «КОРД-АВТО»), которое находится в АР Крым (российский «ИНН» 910 203 12 76) и было создано по законодательству государства-агрессора 08.10.2014 года, то есть уже после аннексии Крыма.

Юридический адрес, как указывают открытые источники, «295001, Республика Крым, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 160, ЛИТЕРА П, ОФИС 1». Основной вид деятельности «45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями».

В настоящее время деятельность этого ООО не прекращена.

Также лицу с ФИО Костюк Сергей Николаевич был присвоен «ИНН» по российскому законодательству №773312915669.

При этом, по данным СМИ, руководителю НААУ Костюку Сергею Николаевичу принадлежит земельный участок в аннексированном Крыму, а его жене – квартиры в Латвии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минэкономики, которое, собственно, назначало Сергея Костюка, утаили его биографическую справку и данные о трудовой деятельности.

Соответствующую справку по запросу отказался предоставить государственный секретарь Виталий Петрук, который во время президентства Виктора Януковича работал на руководящих должностях в Государственном управлении делами. В то время «ДУСю» возглавлял Андрей Витальевич Кравец – член Партии регионов, которого называли «завхозом» Януковича.

В свою очередь, Служба безопасности Украины и СНБО по запросу относительно того, имеет ли Сергей Костюк российское гражданство или российский номер налогоплательщика, объяснили следующее.

«Создание запрашиваемой Вами информации не входит в полномочия Аппарата СНБО Украины. В то же время, учитывая содержание Вашего запроса, Аппарат СНБО Украины направил его в Министерство экономики Украины для рассмотрения и информирования о его результатах», - отметили в СНБО.

«В интересах национальной безопасности Служба безопасности Украины не разглашает детали такой деятельности.

В соответствии с требованиями статьи 9 Закона Украины «О контрразведывательной деятельности» запрещается, в частности, обнародовать или предоставлять (разглашать) собранные сведения, а также информацию о проведении или непроведении относительно определенного лица контрразведывательной деятельности и мер по принятию решения по результатам такой деятельности или мер», – указали в СБУ.

Следовательно, в СБУ и СНБО не подтвердили, впрочем, и не опровергли информацию о наличии корпоративных прав Сергея Костюка в предприятиях, зарегистрированных по российскому законодательству.

Все, что смогли ответить у Минэкономики по запросу СНБО – это повторить уже известную информацию, что специальные проверки не проводятся во время действия военного положения.

Так что данные относительно российского паспорта или наличия у Сергей Костюка бизнеса, который ведется по законам рф, не проверялись.

«При назначении на должность исполняющего обязанности директора Национального агентства по аккредитации Украины, Костюк С. Н. не сообщал Минэкономики о наличии у него корпоративных прав», – объяснил тот же Виталий Петрук.

В этой связи возникает вопрос – не угрожает ли национальной безопасности такое положение вещей, когда государственную организацию, от деятельности которой фактически зависит подписание Украиной «промышленного безвиза», может возглавлять человек с корпоративными правами в российском бизнесе.

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