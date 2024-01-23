Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмин

Кабмин предлагает ограничить руководителей научных учреждений сроком пребывания на руководящих должностях.

Руководство научным учреждением ограничат двумя сроками и в целом срок пребывания на руководящих должностях одного научного учреждения – 10 годами.

Так, Кабмин 22 января зарегистрировал в парламенте законопроект 10424 о внесении изменений в Закон «О научной и научно-технической деятельности» об установлении целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определении стратегий и перспективных направлений деятельности.

Как отмечает Правительство, Законом «О научной и научно-технической деятельности» установлено, что контракт с избранным руководителем государственного научного учреждения заключается владельцем или уполномоченным им органом в установленном порядке в течение одного месяца со дня избрания на срок, определенный уставом этого государственного научного учреждения, но не более 5 лет.

Однако действующей редакцией закона не предусмотрена оценка работы избранных руководителей государственных научных учреждений. Поэтому существует необходимость внедрения механизма оценки эффективности их работы и установления того, что контракт с руководителем государственного научного учреждения должен содержать целевые показатели деятельности, которые становятся ориентиром для руководителя и показателем его эффективности.

Внедрение такого механизма также обеспечит как избегание возможности коррупционных действий в отношении руководителей (давление) со стороны органа управления, так и исключение ответственности руководителей в случае некачественного выполнения должностных обязанностей и неэффективного управления научным учреждением.

«Очевидно, что целевые показатели деятельности государственного научного учреждения лучше может сформулировать сам руководитель. Учитывая введенную законом конкурсную процедуру избрания, логично ожидать, что эти показатели должны презентоваться кандидатом на должность руководителя при рассмотрении конкурсных заявок. У кандидата, который предложит наиболее удачную избирательную программу с надлежащим образом артикулированными целями и убедительной аргументацией о способности их достижения, имеет наибольшие шансы на победу в конкурсе. И в случае, если по результатам конкурсной процедуры он будет избран руководителем, справедливо определить целевые показатели деятельности возглавляемого им государственного научного учреждения на основании его избирательной программы, с которой он в конкурсе победил», - отмечает Кабмин.

Именно такой механизм предлагается законопроектом.

Кроме того, с целью предотвращения ситуаций, когда инициируется реорганизация учреждений или изменение их названий с целью невыполнения положений об ограничении руководства учреждением двумя сроками, предусмотрено ограничение пребывания в целом на руководящих должностях одного научного учреждения 10 годами, а также подчеркнуто, что под одним государственным научным учреждением понимается одно юридическое лицо и любые другие, созданные путем его слияния, присоединения, разделения, обособления или преобразования, а если это произошло, то сроки пребывания на руководящих должностях в этих учреждениях суммируются.

Итак, предлагается

ввести определение стратегического плана развития научного учреждения;

дополнить положениями о разработке, реализации и мониторинге выполнения стратегического плана научного учреждения и разработанного на его основе оперативного плана научного учреждения и их привязки к контракту руководителя государственного научного учреждения;

нормировать вопросы процедуры представления ежегодного отчета руководителя научного учреждения;

ограничить пребывание на руководящих должностях 10 годами;

урегулировать вопрос назначения руководителя государственного научного учреждения во время действия военного положения;

омолодить научные кадры, в том числе и на руководящих должностях.

В частности, предлагается установить, что не может быть избрано, назначенное на должность руководителя (в том числе исполняющим обязанности руководителя) государственного научного учреждения лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена;

2) имеет судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) согласно приговору суда лишено права занимать соответствующие должности;

4) по решению суда признано виновным в совершении коррупционного правонарушения – на срок лишения права занимать соответствующие должности или осуществлять соответствующую деятельность;

5) подвергалось административному взысканию за правонарушение, связанное с коррупцией, - на срок лишения права занимать соответствующие должности или осуществлять соответствующую деятельность;

6) занимало должности руководителя (исполняющего обязанности руководителя) одного государственного научного учреждения суммарным сроком 10 и более лет. Под одним государственным научным учреждением понимается одно юридическое лицо и любые другие, созданные путем его слияния, присоединения, разделения, обособления или преобразования. В таком случае сроки пребывания в руководящих должностях в этих учреждениях суммируются;

7) подвергалось академической ответственности за нарушение академической добродетели;

8) находится под действием актов по применению специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с Законом «О санкциях».

Также определяется, что одно лицо не может назначаться исполняющим обязанности руководителя государственного научного учреждения чаще, чем один раз в два года.

Вместе с тем пребывание в должности руководителя государственного или коммунального научного учреждения, срок пребывания в должности которого завершился во время действия военного положения, может быть продлено на срок до прекращения или отмены военного положения.

После прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев со дня его прекращения или отмены, на должности руководителей государственного или коммунального научного учреждения объявляется конкурс. Предельный срок пребывания лица в должности, на которую он назначен составляет 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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