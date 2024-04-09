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Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тыс. гривен: что решил суд

16:46, 9 апреля 2024
Суд указал, что факт выполнения служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях не создает обязанности начисления ему увеличенного дополнительного вознаграждения.
Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тыс. гривен: что решил суд
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Административные суды столкнулись с новой категорией споров – исками военнослужащих, которые находятся под регулярными обстрелами врага, однако не получают дополнительного вознаграждения из-за того, что места их службы не включены в районы боевых действий. 

Так, в Одесский окружной административный суд обращаются с исками военнослужащие 124-й «херсонской» бригады территориальной обороны.

В своих исках военнослужащие отмечают, что с марта 2023 года они получают дополнительное вознаграждение только в размере 30 тыс. гривен, а не 100 тыс. гривен. 

Вместе с тем военнослужащие 124-й бригады территориальной обороны указывают, что позиции бригады находятся в городе Херсон и его окрестностях. Кроме того, подразделения бригады держат оборону на островах, расположенных на реке Днепр и относящихся к Херсонской городской общине. 

Военнослужащие отмечают, что места расположения подразделений бригады находятся под регулярными обстрелами, поскольку войска РФ находятся на противоположном левом берегу реки Днепр. 

Истцы указывают, что 124 бригада территориальной обороны фактически создает первый рубеж обороны по реке Днепр. Следовательно, дополнительное вознаграждение военнослужащих с марта 2023 года должно выплачиваться им в размере 100 тыс. гривен ежемесячно. 

Проблема с выплатами дополнительного вознаграждения возникла у военнослужащих собственно из-за того, что после освобождения Херсона и правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года указанная территория была исключена из перечня территорий, где ведутся боевые действия. 

В частности, в первой половине 2023 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный издал ряд приказов, согласно которым Херсонская городская территориальная община перестала относиться к районам ведения военных (боевых) действий. 

Разрешая спор, Одесский окружной административный суд отметил следующее. 

При обращении в суд истцом-военнослужащим не было предоставлено в суд никаких доказательств в подтверждение непосредственного участия истца в боевых действиях или о его привлечении к осуществлению мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах проведения военных (боевых) действий в спорный период. 

Вместе с тем, постановление Кабинета министров от 28 февраля 2022 года № 168 предусматривает, что выплата военнослужащим дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен пропорционально времени участия в боевых действиях или обеспечению осуществления мер по национальной безопасности и обороне, возможна в случае непосредственного пребывания военнослужащего в районе боевых действий. 

«Суд считает, что сам по себе факт выполнения истцом служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях или привлечения его к осуществлению мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах проведения военных (боевых) действий, не создает для ответчика обязанности начисления увеличенного дополнительного вознаграждения, поскольку основанием для ее выплаты является документальное подтверждение непосредственного участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий в сфере национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мероприятий», - отметил суд в своем решении.  

В итоге, 26 марта Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении искового заявления о признании противоправными действий по начислению уменьшенного размера дополнительного вознаграждения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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