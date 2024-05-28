Парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили

Теперь в Грузии, как в США и в рф будет действовать закон «об иноагентах».

Парламент Грузии преодолел вето Президента Грузии Саломе Зурабишвили и окончательно принял закон об «О прозрачности иностранного влияния», который нарекли законом «об иноагентах». Таким образом, депутаты проигнорировали позицию международных партнеров Грузии, в том числе Евросоюза и США, а также протестующих.

За преодоление вето президента проголосовали 84 депутата, против – 4.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в 3-дневный срок передается Саломе Зурабишвили. Если она откажется от подписания, закон в 5-дневный срок подпишет и опубликует спикер парламента Шалва Папуашвили.

Согласно закону в течение 2 месяцев, то есть, до начала августа, будут приняты подзаконные акты, а Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона.

Таким образом, уже с августа неправительственные организации, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны подать заявление о регистрации в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы. В противном случае на них будут наложены штрафы. Для выявления «проводящих интересы иностранной силы организаций» и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции Грузии в любое время может провести мониторинг.

Напомним, что в прошлом году правящая партия «Грузинская мечта» отозвала документ после двух дней массовых протестов.

В США предупреждали, что на представителей грузинской власти могут в случае принятия закона наложить визовые санкции.

Ранее лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение которого предусмотрены финансовые санкции.

«Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом, которому должна отвечать любая организация, имеющая даже формальные претензии на добросовестность», – считает он.

Он добавил, что аналогичные законы действуют в США (FARA), Израиле и Австралии, за последний год этот вопрос также обсуждается в Евросоюзе.

Так, в США действует Foreign Agents Registration Act (FARA), требующий, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах.

Также напомним, 12 декабря 2023 года Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, в ЕС растет обеспокоенность тем, что «открытость европейских обществ может быть использована иностранными правительствами»: «Недавний опрос Евробарометра показывает, что 81% европейцев считают, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, которую необходимо решить. Пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние».

Автор: Наталя Мамченко

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