В Верховном Суде прокомментировали последствия вступления в силу закона о декриминализации краж до 3028 грн

Имеет место частичная декриминализация, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния - заместитель председателя КУС ВС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 9 августа вступил в силу закон о декриминализации краж на сумму до 3028 грн, а также, что в связи с этим возникает вопрос, что делать с теми, кого уже судят, и о применении принципа ретроактивности. Речь идет о законе №3886-ІХ (законопроект 11068).

Напомним, что до 9 августа 2024 года уголовно наказуемой кража считалась, если стоимость украденного имущества составляет от 302,8 грн (по состоянию на 1 января 2024 года, ведь квалификация фактически привязывалась к 0,2 необлагаемого налогом минимума, который, в свою очередь, по административным и уголовным правонарушением привязывается к прожиточному минимуму).

После 9 августа по КУоАП будет наказываться мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость украденного составляет до 3028 грн (по состоянию на 2024 год).

Таким образом, все, что выше 3028 грн – уголовно наказуемая кража.

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк высказала следующие соображения по поводу применения новых норм.

«Мнение по вопросу топ-1, о котором не говорит разве что ленивый

Как повлияло изменение размера мелкой кражи на уголовный закон?

Главные выводы таковы:

Количественное изменение размера мелкого хищения с 0,2 нмдг до 2 нмдг оказало непосредственное влияние на суть соответствующих уголовно-наказуемых деяний (кража, мошенничество, присвоение и растрата), ведь в тексте уголовного закона этот размер прямо не определен и он указан законодателем в статье 51 КоАП Украины. Такое изменение КоАП является изменением уголовного законодательства Украины со всеми вытекающими последствиями, в том числе с положительным ответом на вопрос об обратном действии рассматриваемых изменений. Имеет место частичная декриминализация совершенного, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния. Оснований для применения п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК нет, поскольку на момент совершения соответствующее деяние было уголовно наказуемым и содержало все признаки состава инкриминируемого уголовного правонарушения.

Добавлю, что определяя 2 нмдг, следует исходить из того размера нмдг, который действовал на момент совершения деяния (2022 г., 2023 г. и т.п.)» - отметила Наталья Антонюк.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в контексте вопроса применения закона к лицам, которых уже судят, примечательно постановление Кассационного уголовного суда Верховного Суда по делу №345/3522/18.

По этому делу местный суд закрыл производство по преступлению, предусмотренному ч. 1 статьи 212 УК на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК (ныне соответствующее регулирование предусмотрено в пункте 4-1) в связи с декриминализацией в соответствии с Законом №1101-ІХ об уменьшении давления на бизнес от 18 сентября 2019 года.

Закрывая уголовное производство в связи с декриминализацией в соответствии с Законом №1101-IX, суд первой инстанции исходил из того, что 25 сентября 2019 вступил в силу указанный Закон, по которому изменилось понятие «значительного размера» как признака состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК, что привело к частичной декриминализации.

Как указал КУС ВС, по общему правилу, закрепленному в ч. 2 статьи 4 УК, преступность, наказуемость, а также другие уголовно-правовые последствия деяния определяются законом об уголовной ответственности, действовавшем на момент его совершения. Прекращение законной силы уголовно-правовой нормы влечет невозможность ее применения к действиям, предусмотренным или предусматриваемым в УК ранее как преступления и совершенные после утраты этой нормой действия. В то же время в случаях, когда новый закон об уголовной ответственности улучшает юридическое положение лица, он распространяется и на деяния, совершенные до его вступления в силу, то есть применяется принцип ретроактивности.

Указанный подход закреплен в части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно правовые акты, смягчающие или отменяющие ответственность, имеют обратное действие во времени.

Содержание этой конституционно-правовой нормы детализировано в статье 5 УК. Согласно части первой настоящей статьи закон об уголовной ответственности, отменяющий уголовную противоправность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления в силу такого закона, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Согласно с пунктом 4 части 1 статьи 284 УПК уголовное производство закрывается в случае, если вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом.

В вступившем в силу 25 сентября 2019 года Законе №1101-IX изменилось понятие «значительного размера» как признака состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК, что привело к частичной декриминализации.

Таким образом, внесенные законодателем изменения в Закон об уголовной ответственности, а именно в часть 1 статьи 212 УК, привели к декриминализации деяния, а действие Закона имеет обратное действие во времени, поэтому отменяет уголовную ответственность в случае причинения преступлением меньшего вреда, чем установлено нормой закона, как правильно установлено судом первой инстанции.

Следовательно, в таком случае закрытие уголовного дела в суде первой инстанции по основанию, определенному в пункте 4 части 1 статьи 284 УПК, в связи с декриминализацией деяния, в частности в уголовных производствах, квалифицированных по части 1 статьи 212 УК до вступления в силу Закона №1101-IX от 18 сентября 2019 года, суд не должен доводить рассмотрение дела до конца с вынесением оправдательного приговора в случае несогласия с ходатайством прокурора о закрытии уголовного производства, а выносит постановление о закрытии такого уголовного производства по основанию вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом.

Более того, такие основания для закрытия уголовного дела не связаны с установлением фактических обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии в деянии лица состава преступления, а связаны с изменениями законодательства об уголовной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

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