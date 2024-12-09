В результате ракетного удара по админзданию в Кривом Роге трагически погиб помощник судьи Галуст Галстян

Галуст Галстян работал на государственной службе в Донецком апелляционном суде в городе Мариуполе с 2020 года, он был не только профессионалом своего дела, но и человеком с добрым, искренним и отзывчивым сердцем.

Фото: rsu.gov.ua

6 декабря во время ракетного удара по Кривому Рогу пострадало административное здание Днепровского апелляционного суда, где работали, в том числе командированные судьи Донецкого апелляционного суда и работники аппарата, которые остались верны своей присяге и продолжают служить народу Украины.

В результате ракетного удара коллектив суда понес тяжелую утрату – трагически погиб помощник судьи, коллега, друг и замечательный человек Галуст Галстян, которому было всего 32 года.

Галуст работал на государственной службе в Донецком апелляционном суде в городе Мариуполе с 2020 года, он был не только профессионалом своего дела, но и человеком с добрым, искренним и отзывчивым сердцем.

После полномасштабного вторжения он принимал активное участие в эвакуации документов и материальных ценностей из города Мариуполя.

После изменения подсудности Донецкому апелляционному суду в Днепровский апелляционный суд Галуст переехал в город Кривой Рог и продолжил работать помощником судьи.

«Его преданность работе, человечность и поддержка останутся в памяти коллег навсегда.

Это невосполнимая потеря для всех нас... Светлая память Галусту...

Галуст Галстян родом из Армении. Украина стала для него родной и свою жизнь он посвятил ей, но родители хотят похоронить его на родине. Сейчас это стоит больших денег.

Совет судей Украины обращается к судейскому сообществу, работникам аппаратов судей, представителям органов и учреждений системы правосудия помочь родителям с погребением сына на армянской земле.

Для них это будет единственная и последняя возможность быть ближе к сыну на протяжении всей их жизни.

Если есть желание и возможность помочь финансово семье погибшего, вы можете отправить средства на организацию похорон и поддержку его семьи в это трудное время. https://send.monobank.ua/jar/5KwN4DTH4J send.monobank.ua.

Война отдалила нас от родных, война сблизила нас с родными, война забрала у нас тех, кого мы любим, война вернула нам тех, кого мы даже не представляли, что можем так сильно любить. Но война показала нам всем, какие мы можем быть сильные. Вместе мы можем помочь его близким справиться с этим горем», - отметили в Совете судей Украины.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Галуста Галстяна.