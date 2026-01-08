Дело о привлечении судьи Гармака к административной ответственности исчезло: ВСП откладывает рассмотрение дисциплинарной жалобы
На заседании Высшего совета правосудия рассмотрели дисциплинарное дело судьи Административного окружного суда г. Киева Романа Гармака. Об этом сообщил член Высшего совета правосудия Роман Маселко.
По данным заседания, 2 октября 2022 года на судью Гармака был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Протокол был передан в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения. Суд направил дело в управление патрульной полиции для доработки. Однако впоследствии дело пропало.
При рассмотрении дисциплинарной жалобы выяснилось, что по объяснениям руководителя аппарата суда дело было передано полиции. Но в полиции сообщили, что из суда поступил конверт почтовой связью, при получении которого оказалось, что он пустой, и полицией был составлен соответствующий акт.
В результате дело фактически утрачено до момента рассмотрения и вынесения окончательного решения. Руководитель аппарата суда отметила, что конверт с материалами дела забрал полицейский, который ранее регулярно получал дела, однако личность полицейского не была установлена, и она не может сказать, кто именно. Также не найден сопроводительный лист, на котором полицейский расписался.
На заседании ВСП подчеркнули, что доказательств получения дела сотрудником полиции нет, а полиция не имела полномочий на его прием. Свидетельства руководителя аппарата суда опровергаются.
В частности, выявленные факты действительно подрывают авторитет правосудия и свидетельствуют о возможном умышленном сокрытии материалов дела, что делает его рассмотрение невозможным. Такие действия могут содержать признаки состава преступления по ст. 358 и 354 Уголовного кодекса Украины. В то же время ВСП не имеет полномочий оценивать наличие уголовного правонарушения, это может установить только орган досудебного расследования.
С учетом этого член ВСП Роман Маселко предложил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой зарегистрировать уголовное производство и предоставить информацию о ходе и результатах досудебного расследования. Кроме того, предложено поручить рабочей группе по вопросам обеспечения независимости судей и авторитета правосудия подготовить для ВСП предложения по мерам восстановления авторитета судебной системы на основе выводов следствия.
Во время обсуждения появилась и другая инициатива: большинство обстоятельств дела уже рассматривались в ходе дисциплинарного производства, а утверждения докладчика были выяснены на заседании второй дисциплинарной палаты, решение которой в настоящее время обжалуется. Поэтому пока невозможно полностью опираться на эти обстоятельства.
Было решено отложить рассмотрение дела до момента обжалования решения второй дисциплинарной палаты и получения результатов судебного разбирательства. Аргумент, что длительное обжалование противоречит практике ВСП, озвучил член Совета Маселко, отметив, что оснований для немедленного продолжения рассмотрения нет, а затягивание процесса может дать возможность избежать ответственности виновным. Для оценки возможного состава уголовного правонарушения необходимо провести следственные действия и учесть объяснения полиции и суда.
По результатам голосования — «за» 7 голосов, «против» — 5. Таким образом, в деле объявлен перерыв до завершения рассмотрения обжалования решения по дисциплинарной жалобе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.