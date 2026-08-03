Сам по себе факт мобилизации не мешает стать опекуном, но этого недостаточно: ВС разъяснил, когда военнослужащему могут отказать

ВС подтвердил, что мобилизованный военнослужащий может быть опекуном, однако только при наличии надлежащим образом обоснованного представления органа опеки и попечительства и доказательств его способности исполнять такие обязанности.

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Вопрос назначения опекунов над недееспособными лицами приобретает особую актуальность в условиях военного положения, когда кандидатами в опекуны нередко являются военнослужащие. В постановлении от 28 июля 2026 года по делу № 465/6931/24 Третья судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда разъяснила, при каких условиях мобилизованное лицо может быть назначено опекуном и какие обстоятельства суд обязан проверить.

Обстоятельства дела

Отец обратился в суд с заявлением о признании своего совершеннолетнего сына недееспособным и просил назначить его опекуном мужа племянницы сына. Заявитель указал, что сын является лицом с инвалидностью I группы с детства, страдает психическим заболеванием и нуждается в постоянном уходе. Сами родители в силу преклонного возраста и состояния здоровья, по их словам, уже не могут обеспечивать надлежащую опеку.

По мнению заявителя, именно кандидат в опекуны поддерживал тесные отношения с его сыном, осуществлял уход, пользовался его доверием и мог обеспечить надлежащую заботу. Орган опеки и попечительства также внес в суд представление о целесообразности назначения этого лица опекуном.

Суд первой инстанции признал сына заявителя недееспособным, однако отказал в назначении предложенного кандидата опекуном. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Родители недееспособного и кандидат в опекуны обжаловали эти решения в Верховный Суд лишь в части отказа в назначении опекуна.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что системный анализ части первой статьи 60 Гражданского кодекса Украины и части первой статьи 300 Гражданского процессуального кодекса Украины дает основания для вывода, что обязательным условием назначения судом конкретного физического лица опекуном над недееспособным лицом является наличие представления органа опеки и попечительства о целесообразности назначения именно этого лица опекуном.

Суд отметил, что представление органа опеки и попечительства носит рекомендательный характер и не может быть самостоятельным средством защиты нарушенного права. Этому документу может быть дана оценка лишь в совокупности с другими доказательствами по делу при разрешении по существу вопроса, для которого он был составлен.

Верховный Суд указал, что перечень ограничений для назначения опекуном, определенный статьей 64 Гражданского кодекса Украины, является исчерпывающим и не содержит такого основания, как прохождение военной службы.

Суд отметил, что конструкция данной статьи не предусматривает ограничений в назначении лица опекуном в связи с прохождением им военной службы, в том числе по мобилизации.

Верховный Суд указал, что сам факт прохождения военной службы по мобилизации не является законодательным препятствием для назначения опекуном. Более того, законодательство предусматривает механизм реализации права на опеку не путем ограничения либо запрета назначения мобилизованного военнослужащего опекуном, а путем определения такого назначения как основания для его увольнения с военной службы.

Законодательство о военной службе, мобилизации и мобилизационной подготовке не только не запрещает назначать военнослужащего опекуном, но и устанавливает последствия такого назначения — увольнение лица с военной службы, в том числе по мобилизации.

Вместе с тем Верховный Суд подчеркнул, что при назначении опекуна необходимо учитывать, в частности, личные взаимоотношения между опекуном и подопечным, которые будут обеспечивать надлежащее жизнеобеспечение подопечного. Способность лица осуществлять полномочия опекуна проверяется органом опеки и попечительства, который и высказывает предложения о целесообразности такого назначения.

Суд отметил, что при внесении представления орган опеки и попечительства должен максимально учитывать интересы лица, над которым устанавливается опека. Такое представление должно быть надлежащим образом обосновано и соответствовать требованиям закона относительно его содержания.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что в данном деле представление органа опеки и попечительства не содержало надлежащего обоснования того, почему именно предложенный кандидат должен быть назначен опекуном, не содержало анализа его возможности исполнять такие обязанности, не учитывало наличие других близких лиц, которые могли бы осуществлять опеку, а также не подтверждало проведения надлежащей проверки кандидата в соответствии с Правилами опеки и попечительства.

Верховный Суд также обратил внимание, что кандидат в опекуны является мужем племянницы недееспособного, то есть непосредственно не состоит с ним в родственных отношениях. Кроме того, недееспособный с рождения проживает вместе с родителями, тогда как кандидат проживает отдельно и проходит военную службу. Материалы дела не содержали обоснованных объяснений того, каким образом он намерен осуществлять постоянную опеку.

Также суды установили, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств невозможности родителей осуществлять опеку. Само по себе указание на пенсионный возраст и наличие заболеваний не подтверждает, что они не могут исполнять функции опекунов. Кроме того, стороны не представили доказательств, подтверждающих личные взаимоотношения между кандидатом в опекуны и подопечным.

Отдельно Верховный Суд сослался на правовую позицию Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, согласно которой сам по себе факт прохождения военнослужащим военной службы по призыву во время мобилизации не может служить основанием для отказа в назначении его опекуном над лицом, признанным недееспособным.

В подобных делах необходимо установить наличие других лиц, которые могут быть назначены опекунами, оценить их способность исполнять именно функции опекуна, исследовать реальность намерений военнослужащего по обеспечению прав и интересов подопечного, а также учитывать критерии, определенные Правилами опеки и попечительства.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд подтвердил, что мобилизация либо прохождение военной службы не являются самостоятельным основанием для отказа в назначении опекуном. Вместе с тем такое назначение возможно только при наличии надлежащим образом мотивированного представления органа опеки и достаточных доказательств того, что именно кандидат способен обеспечить надлежащую защиту прав и интересов недееспособного лица, исходя прежде всего из его наилучших интересов.

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