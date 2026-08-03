  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Сам по себе факт мобилизации не мешает стать опекуном, но этого недостаточно: ВС разъяснил, когда военнослужащему могут отказать

20:00, 3 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС подтвердил, что мобилизованный военнослужащий может быть опекуном, однако только при наличии надлежащим образом обоснованного представления органа опеки и попечительства и доказательств его способности исполнять такие обязанности.
Сам по себе факт мобилизации не мешает стать опекуном, но этого недостаточно: ВС разъяснил, когда военнослужащему могут отказать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос назначения опекунов над недееспособными лицами приобретает особую актуальность в условиях военного положения, когда кандидатами в опекуны нередко являются военнослужащие. В постановлении от 28 июля 2026 года по делу № 465/6931/24 Третья судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда разъяснила, при каких условиях мобилизованное лицо может быть назначено опекуном и какие обстоятельства суд обязан проверить.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Отец обратился в суд с заявлением о признании своего совершеннолетнего сына недееспособным и просил назначить его опекуном мужа племянницы сына. Заявитель указал, что сын является лицом с инвалидностью I группы с детства, страдает психическим заболеванием и нуждается в постоянном уходе. Сами родители в силу преклонного возраста и состояния здоровья, по их словам, уже не могут обеспечивать надлежащую опеку.

По мнению заявителя, именно кандидат в опекуны поддерживал тесные отношения с его сыном, осуществлял уход, пользовался его доверием и мог обеспечить надлежащую заботу. Орган опеки и попечительства также внес в суд представление о целесообразности назначения этого лица опекуном.

Суд первой инстанции признал сына заявителя недееспособным, однако отказал в назначении предложенного кандидата опекуном. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Родители недееспособного и кандидат в опекуны обжаловали эти решения в Верховный Суд лишь в части отказа в назначении опекуна.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что системный анализ части первой статьи 60 Гражданского кодекса Украины и части первой статьи 300 Гражданского процессуального кодекса Украины дает основания для вывода, что обязательным условием назначения судом конкретного физического лица опекуном над недееспособным лицом является наличие представления органа опеки и попечительства о целесообразности назначения именно этого лица опекуном.

Суд отметил, что представление органа опеки и попечительства носит рекомендательный характер и не может быть самостоятельным средством защиты нарушенного права. Этому документу может быть дана оценка лишь в совокупности с другими доказательствами по делу при разрешении по существу вопроса, для которого он был составлен.

Верховный Суд указал, что перечень ограничений для назначения опекуном, определенный статьей 64 Гражданского кодекса Украины, является исчерпывающим и не содержит такого основания, как прохождение военной службы.

Суд отметил, что конструкция данной статьи не предусматривает ограничений в назначении лица опекуном в связи с прохождением им военной службы, в том числе по мобилизации.

Верховный Суд указал, что сам факт прохождения военной службы по мобилизации не является законодательным препятствием для назначения опекуном. Более того, законодательство предусматривает механизм реализации права на опеку не путем ограничения либо запрета назначения мобилизованного военнослужащего опекуном, а путем определения такого назначения как основания для его увольнения с военной службы.

Законодательство о военной службе, мобилизации и мобилизационной подготовке не только не запрещает назначать военнослужащего опекуном, но и устанавливает последствия такого назначения — увольнение лица с военной службы, в том числе по мобилизации.

Вместе с тем Верховный Суд подчеркнул, что при назначении опекуна необходимо учитывать, в частности, личные взаимоотношения между опекуном и подопечным, которые будут обеспечивать надлежащее жизнеобеспечение подопечного. Способность лица осуществлять полномочия опекуна проверяется органом опеки и попечительства, который и высказывает предложения о целесообразности такого назначения.

Суд отметил, что при внесении представления орган опеки и попечительства должен максимально учитывать интересы лица, над которым устанавливается опека. Такое представление должно быть надлежащим образом обосновано и соответствовать требованиям закона относительно его содержания.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что в данном деле представление органа опеки и попечительства не содержало надлежащего обоснования того, почему именно предложенный кандидат должен быть назначен опекуном, не содержало анализа его возможности исполнять такие обязанности, не учитывало наличие других близких лиц, которые могли бы осуществлять опеку, а также не подтверждало проведения надлежащей проверки кандидата в соответствии с Правилами опеки и попечительства.

Верховный Суд также обратил внимание, что кандидат в опекуны является мужем племянницы недееспособного, то есть непосредственно не состоит с ним в родственных отношениях. Кроме того, недееспособный с рождения проживает вместе с родителями, тогда как кандидат проживает отдельно и проходит военную службу. Материалы дела не содержали обоснованных объяснений того, каким образом он намерен осуществлять постоянную опеку.

Также суды установили, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств невозможности родителей осуществлять опеку. Само по себе указание на пенсионный возраст и наличие заболеваний не подтверждает, что они не могут исполнять функции опекунов. Кроме того, стороны не представили доказательств, подтверждающих личные взаимоотношения между кандидатом в опекуны и подопечным.

Отдельно Верховный Суд сослался на правовую позицию Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, согласно которой сам по себе факт прохождения военнослужащим военной службы по призыву во время мобилизации не может служить основанием для отказа в назначении его опекуном над лицом, признанным недееспособным.

В подобных делах необходимо установить наличие других лиц, которые могут быть назначены опекунами, оценить их способность исполнять именно функции опекуна, исследовать реальность намерений военнослужащего по обеспечению прав и интересов подопечного, а также учитывать критерии, определенные Правилами опеки и попечительства.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд подтвердил, что мобилизация либо прохождение военной службы не являются самостоятельным основанием для отказа в назначении опекуном. Вместе с тем такое назначение возможно только при наличии надлежащим образом мотивированного представления органа опеки и достаточных доказательств того, что именно кандидат способен обеспечить надлежащую защиту прав и интересов недееспособного лица, исходя прежде всего из его наилучших интересов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд военные призыв судебная практика опека над детьми мобилизация военная служба

Популярные новости

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

Контракт до 25 лет давал шанс на 1 млн грн, но военный опоздал с иском: обстоятельства дела

22:54, 3 августа 2026
Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

Почему у людей с пожизненной инвалидностью может исчезнуть отсрочка в «Резерв+»

15:43, 3 августа 2026
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

15:00, 3 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.

Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]