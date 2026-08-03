Верховная Рада работает над новыми правилами пользования недрами: что будет со спецразрешениями и земельными расходами

Документ предлагает комплексные изменения в законодательство о нефтегазовой отрасли – от новых правил пользования недрами до расширения государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями

Фото: nadra info

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В Верховной Раде предлагается существенно обновить правила пользования недрами. На сайте ВР зарегистрирован законопроект №15454, предусматривающий изменения в Кодекс Украины о недрах и ряде других законодательных актов, которые должны сделать систему получения специальных разрешений более прогнозируемой, детализированной и понятной как для государства, так и для бизнеса.

Документ касается практически всех ключевых этапов работы недропользователей – от формирования участков недр и проведения электронных аукционов до внесения изменений в специальные разрешения, продления сроков использования и реализации соглашений о распределении продукции.

Участок недр впервые получает четкое определение

Одной из базовых новаций законопроекта является появление в Кодексе отдельного определения понятия «участок недр». В настоящее время Кодекс содержит только определение самих недр как части земной коры. Законопроект предлагает детализировать, что участок недр – это пространственно определенная часть земной коры, имеющая установленные географические координаты, площадь, границы и глубину, на которую может распространяться специальное разрешение.

Фактически это означает, что каждый объект пользования будет четко определен еще до момента выставления его на аукцион.

Аукционы станут более открытыми

Существенные изменения предлагаются и по поводу проведения электронных торгов. Законопроект прямо предусматривает, что система электронных аукционов должна обеспечивать постоянный открытый доступ наблюдателей к ходу торгов. Кроме того, каждое объявление будет касаться только одного лота, информация о участке недр будет формироваться на основании полного пакета аукционной документации, пакет документов будет содержать значительно больше технической информации об объекте.

Авторы документа объясняют это необходимостью сделать процедуру максимально прозрачной и минимизировать возможность неоднозначной трактовки параметров участка.

Для разных полезных ископаемых – разные сроки проведения аукционов

Проект также изменяет временные рамки между объявлением аукциона и его проведением. Предполагается, что электронные торги будут проходить:

через 90 календарных дней – для нефти, природного газа и конденсата; через 60 календарных дней – для участков стратегического и критического значения;

через 20 календарных дней – для других видов полезных ископаемых.

Если первый аукцион не состоится, повторный назначается уже через 15 календарных дней, аналогичный срок предусмотрен и для второго повторного аукциона.

Таким образом, законопроект одновременно оставляет больше времени на подготовку к сложным аукционам по стратегическим ресурсам и сокращает ожидания для других категорий недр.

Один участник – не причина отменять торги

Еще одно принципиальное изменение касается случаев, когда на аукционе регистрируется только один претендент. Сегодня подобные ситуации фактически означают срыв торгов.

Законопроект предлагает другой подход. Если после завершения приема заявок зарегистрирован только один участник, система автоматически формирует протокол, а аукцион считается состоявшимся. Победителем становится единственный участник, если его закрытое ценовое предложение не ниже стартовой цены. При этом окончательная стоимость разрешения будет определяться как его предложение, увеличенное на один шаг аукциона.

Таким образом, правительство стремится избежать ситуаций, когда из-за отсутствия конкуренции процесс приходится запускать повторно.

Новые требования к документам

Проект также детализирует пакет документов, который необходимо подавать для инициирования продаж спецразрешения. В частности, ситуационный план должен содержать:

границы участка недр

географические координаты угловых точек в системе WGS 84

площадь участка

для подземных вод – координаты водозаборных сооружений.

Кроме этого, разрешительный орган должен формировать аукционную документацию с использованием государственных геопространственных данных и указывать информацию о природоохранных территориях, объектах культурного наследия и прибрежных защитных полосах.

Документ также изменяет сроки принятия отдельных административных решений. В частности, решение об объявлении аукциона предлагается принимать не в течение 25, а в течение 30 рабочих дней. В то же время, предусмотрено, что если последний день любого процессуального срока приходится на выходной или праздничный день, он переносится на ближайший рабочий.

Изменения к спецразрешениям

Законопроект расширяет список случаев, когда можно вносить изменения в специальное разрешение на пользование недрами. Новым основанием станет заключение соглашения о разделе продукции по решению Кабинета Министров. Также уточняется порядок внесения изменений в соглашение об условиях пользования недрами. Помимо устранения технических ошибок, изменения можно будет вносить в случае:

необходимости исключения положений, утративших актуальность из-за изменений законодательства

других случаев, прямо предусмотренных Кодексом о недрах.

При этом вместо простого внесения информации в государственный реестр предусматривается заключение соглашения в новой редакции.

Автоматическое продление больше не для всех

Специальное разрешение на добычу полезного ископаемого предоставляется после проведения экспертизы и оценки разведанных запасов полезного ископаемого в установленном законодательством порядке или апробации прогнозных (перспективных) ресурсов полезного ископаемого Государственной комиссией Украины по запасам полезного ископаемого, при условии дальнейшего утверждения им таких запасов, на основании специального разрешения на пользование недр.

Отдельно законопроект уточняет правила продления срока действия специальных разрешений. Общее правило остается неизменным – специальные разрешения на геологическое изучение не продолжаются. В то же время, делается исключение для случаев автоматического продления, предусмотренных другими нормами Кодекса.

При этом владелец такого специального разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, полезных ископаемых с последующей добычей (промышленную разработку месторождений) имеет право на получение специального разрешения на добычу полезных ископаемых на основании пункта 1 части первой статьи 162 настоящего Кодекса, если он, независимо от даты утверждения добыча полезных ископаемых в установленный законом срок.

Кроме того, документ уточняет основания для отказа в продлении срока действия спецразрешений и внесении изменений в них, а также предусматривает утрату права на получение или продление разрешения в случае неуплаты соответствующего сбора в течение 30 рабочих дней.

Гарантии для стратегических инвесторов

Отдельный блок изменений касается инвесторов, работающих с участками стратегического или критического значения и нефтегазоносными недрами.

Для них предлагается закрепить принцип законодательной стабильности. Фактически предполагается, что в течение срока действия спецразрешения будет применяться законодательство, действующее на момент его получения, за исключением случаев, когда новые нормы:

уменьшают налоговую нагрузку

упрощают регулировку

смягчают ответственность недропользователя

касаются вопросов обороны, национальной безопасности, экологии или налогового законодательства.

Также предлагается ограничить возможность местных органов власти принимать решения сужающие права недропользователей, определенные специальными разрешениями или соглашениями о пользовании недрами.

Одним из наиболее дискуссионных блоков законопроекта №15454 есть изменения в переходные положения Кодекса Украины о недрах. Они относятся к компаниям, которые уже работают на основании специальных разрешений, а также потенциальных инвесторов в стратегические месторождения.

Когда спецразрешение можно будет получить без аукциона

Документ сохраняет право отдельных недропользователей получить разрешение на добычу без участия в электронных торгах. Речь идет о случаях, когда компания: уже имеет специальное разрешение на геологическое изучение, за свой счет выполнила геологическое изучение участка, провела оценку запасов, которую утвердила Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых, обратилась за специальным разрешением на добычу в определенный законом срок.

При этом законопроект уточняет, что такая возможность будет распространяться и на нефтегазоносные недра, а формулировка норм станет более четкой.

Новые правила для владельцев старых спецразрешений

Отдельные положения касаются владельцев специальных разрешений, полученных еще до внесения изменений в законодательство. Если они еще не утвердили запасы полезных ископаемых, но действие их разрешения продолжалось не более одного раза, они также смогут получить новое разрешение без проведения аукциона. Впрочем, теперь законопроект устанавливает конкретный срок – не позднее 24 месяцев после вступления закона в силу.

Таким образом, законодатель фактически устанавливает переходный период для завершения уже начатых проектов.

Отдельные правила для научных полигонов

Еще одна новелла касается пользователей недр, работающих на основании специальных разрешений для создания геологических территорий или имеющих научное значение объектов. Для них также предлагается получить разрешение на добычу без проведения аукциона, если за свой счет были выполнены геологические исследования и утвержденные запасы.

В то же время, воспользоваться таким правом можно будет только в течение двух лет после введения закона в действие.

Горные отводы уточняют

Документ также уточняет правила по горным отводам. Если сейчас Кодекс лишь определяет, что они необходимы для подземного способа разработки месторождений, то законопроект конкретизирует, что это касается шахт и рудников. Кроме того, особо отмечается, что в пределах горного отвода допускается прохождение горных выработок.

Новые правила обращения с сопутствующими пластовыми водами

Отдельный блок изменений касается работы с сопутствующими пластовыми водами. Если пользователи недр могут без специального разрешения на водопользование добывать минерализованные подземные воды для нужд нефтегазовой отрасли и закачивать сопутствующие и сточные воды обратно в пласты, то законопроект значительно расширяет эти возможности.

Предлагается прямо разрешить возврат сопутствующе-пластовых вод не только в пределах собственного участка недр, но и в другой нефтегазоносный участок, где обустроена специальная поглотительная скважина. В то же время, устанавливается требование: такая вода должна соответствовать показателям, определенным в проектной документации соответствующего участка.

Изменения сроков действия спецразрешений

Сами сроки пользования недрами фактически остаются н еизменными – до 20 лет для проектов на суше и до 30 лет для работ на континентальном шельфе и исключительной морской экономической зоне.

В то же время, законопроект приводит терминологию в соответствие с действующим законодательством, заменяя слово «суша» на «суходол».

Меньше оснований для остановки спецразрешений

Еще одно изменение касается оснований для временной остановки специального разрешения. Из соответствующей статьи предлагается исключить требование обязательного наличия акта о предоставлении горного отвода как отдельного основания для остановки права пользования недрами.

Остаются другие требования – наличие документов на земельный участок, заключения по оценке влияния на окружающую среду и других документов, предусмотренных законодательством.

Также уточняется порядок возобновления действия специального разрешения после устранения нарушений или изменения санкционных ограничений в отношении недропользователя.

Обновляются правила специальных инвестиционных договоров

Законопроект также предлагает внести изменения в Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». В частности, среди форм государственной поддержки появляется новый механизм – возможность освобождения инвестора от возмещения ущерба владельцам земель государственной и коммунальной собственности при реализации инвестиционного проекта.

В то же время, такая льгота не будет распространяться на компенсацию стоимости жилых домов, производственных зданий и других сооружений. Кроме этого, законопроект позволяет изменять формы государственной поддержки уже после заключения специального инвестиционного договора путем внесения изменений в него.

Также в общий объем государственной поддержки предлагается включать суммы средств, не поступающих в бюджеты из-за освобождения инвестора от возмещения соответствующего земельного ущерба.

Фактически законопроект №15454 предлагает масштабное обновление правил работы рынка недропользования. Авторы документа ожидают, что предложенные изменения сделают процедуры более прогнозируемыми, сократят административные барьеры и повысят инвестиционную привлекательность украинского сектора недропользования, в то же время оставив государству контроль за использованием стратегических природных ресурсов.

Если Верховная Рада поддержит документ, значительная часть процедур в сфере использования недр будет осуществляться уже по новым правилам.

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