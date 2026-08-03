Выплаты по єВідновленню могут распространить на жилье, уничтоженное еще в 2014 году: законопроект готов, но не хватает средств

Механизм компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье может существенно измениться: законопроект предусматривает распространение компенсаций на имущество, уничтоженное с начала российской агрессии в 2014 году, а также ряд изменений в программе «єВідновлення».

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Несмотря на публичные призывы распространить программу «єВідновлення» на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях, законопроект № 13136, который должен внедрить такие изменения, более года остается без рассмотрения.

Законопроект зарегистрировали еще 26 марта 2025 года. Документ уже получил заключения Главного научно-экспертного управления и профильного комитета Верховной Рады. Кроме того, его включили в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады IX созыва. В то же время по состоянию на 30 июля 2026 года парламент его еще не рассмотрел.

Речь идет о внесении изменений в Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», а также в ряд других законодательных актов по совершенствованию механизма предоставления компенсаций и учета недвижимого имущества.

Необходимость внесения изменений обоснована тем, что действующий Закон № 2923 заложил механизм компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество, однако практика его применения выявила ряд пробелов.

В частности, речь идет о необходимости распространить компенсацию на объекты, поврежденные или уничтоженные начиная с 19 февраля 2014 года, внедрить механизмы комплексного восстановления многоквартирных домов, а также усовершенствовать процедуры, чтобы устранить бюрократические препятствия и ускорить рассмотрение заявлений.

Компенсацию предлагают распространить на жилье, уничтоженное с 2014 года

Одним из ключевых нововведений законопроекта является распространение механизма компенсации на жилье, поврежденное или уничтоженное начиная с 19 февраля 2014 года. Авторы прямо называют действующие ограничения дискриминационными и предлагают их отменить.

Фактически это означает, что механизм компенсации должен охватить имущество, утраченное с начала российской вооруженной агрессии, в том числе на территориях, оккупированных еще в 2014 году.

Кроме того, законопроект предлагает заменить в законе формулировку «боевые действия, террористические акты, диверсии» более широким понятием — «вооруженная агрессия». По мнению авторов, это позволит учитывать не только разрушения в результате применения оружия, но и случаи, когда жилье было утрачено вследствие действий или бездействия оккупационных администраций, например сноса домов или доведения их до непригодного состояния.

Дистанционное обследование вместо выезда комиссии

Еще одно важное изменение касается объектов, доступ к которым сейчас невозможен.

Законопроект предлагает внедрить использование информационных продуктов дистанционного зондирования Земли, а также разрешить проводить фото- и видеофиксацию уничтоженного имущества на территориях боевых действий одному или нескольким членам комиссии, а не обязательно всему ее составу.

Кроме того, предлагается запретить отказывать в принятии заявления о компенсации из-за невозможности его рассмотрения, отсутствия финансирования или невозможности провести обследование на момент подачи документов.

Также предусматривается введение особенностей компенсации за объекты недвижимости, расположенные в многоквартирных домах. Такие дома предлагается восстанавливать комплексно, включая нежилые помещения и помещения, принадлежащие юридическим лицам. В случае отказа владельца единственного жилья в многоквартирном доме от восстановленной квартиры ему предлагают предоставлять жилищный сертификат для приобретения нового жилья, а восстановленную квартиру передавать в коммунальную собственность для использования в качестве социального жилья.

Кроме того, законопроект предлагает дополнить перечень получателей компенсации иностранцами и лицами без гражданства, которые законно проживают в Украине, а также юридическими лицами. При этом такое право не будет распространяться на лиц, связанных с государством-агрессором.

Приоритет — тем, кто потерял единственное жилье

Законопроект также меняет подход к очередности выплат. В первую очередь компенсацию предлагается предоставлять за жилье, которое является единственным местом проживания семьи. Авторы законопроекта считают, что это позволит более справедливо распределять ограниченные бюджетные ресурсы.

Также предлагается увеличить срок подачи заявлений после прекращения или отмены военного положения с одного до трех лет и запретить накладывать арест не только на средства специального счета, но и на сам жилищный сертификат.

Проблема финансирования

Несмотря на предложенные изменения, авторы признают, что законопроект не решает проблему дефицита средств. В частности, к проекту закона не приложено отдельное финансово-экономическое обоснование.

В частности, имеющийся объем финансирования не покрывает всех потребностей, вызванных масштабными разрушениями, а после принятия закона компенсации будут осуществляться в соответствии с финансовыми возможностями государства. В то же время авторы считают, что предложенный приоритет выплат за единственное жилье позволит более справедливо распределять имеющиеся ресурсы.

Законопроект рекомендуют принять в первом чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту включить законопроект № 13136 в повестку дня и принять его за основу в первом чтении.

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало к законопроекту замечания, Комитет по вопросам бюджета указал на его влияние на расходы государственного и местных бюджетов, а Министерство развития общин и территорий Украины не поддержало законодательную инициативу.

Законопроект может стать действенным механизмом компенсации за жилье, поврежденное или уничтоженное на временно оккупированных территориях, однако вопрос его реализации остается открытым.

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