Игнорирование адвокатского запроса не всегда можно обжаловать в суде — ВС

Верховный Суд разъяснил, почему отсутствие ответа на адвокатский запрос не всегда является основанием для подачи иска.

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Само по себе непредоставление ответа на адвокатский запрос не дает оснований для обращения в административный или гражданский суд с требованием обязать предоставить информацию. Если должностное лицо проигнорировало адвокатский запрос, специальным способом защиты является привлечение его к административной ответственности по статье 212-3 КУоАП.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 17 июля 2026 года по делу № 320/30984/25, рассмотрев спор по иску адвоката к Объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Согласно материалам дела, адвокат, действуя в интересах клиента, направила в ОСМД адвокатский запрос, в котором просила предоставить копии протокола общего собрания совладельцев, решения правления об избрании председателя, отчеты ревизионной комиссии, финансовую отчетность, сведения о банковских счетах, остатках денежных средств, информацию обо всех платежах, а также копии налоговых деклараций за 2023–2024 годы. Поскольку ответа на запрос в установленный законом срок она не получила, адвокат обратилась в суд с требованием признать бездействие ОСМД противоправным и обязать предоставить всю запрашиваемую информацию и документы.

Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства по делу. Суд пришел к выводу, что спор не является публично-правовым, поскольку ОСМД не является субъектом властных полномочий, а запрашиваемая информация не относится к публичной. Шестой апелляционный административный суд согласился с этими выводами и оставил определение без изменений.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что ОСМД в этих правоотношениях не является субъектом властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины. Суд отметил, что объединение совладельцев многоквартирного дома является юридическим лицом, созданным собственниками квартир и нежилых помещений для управления, содержания и использования общего имущества.

Суд пришел к выводу, что информация, которую адвокат пыталась получить, не является публичной в понимании Закона Украины «О доступе к публичной информации». Эта информация касается деятельности ОСМД, а право на ее получение регулируется Законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» для реализации совладельцами своих прав по управлению общим имуществом.

Также Верховный Суд обратил внимание, что согласно Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» отказ, несвоевременное или неполное предоставление информации по адвокатскому запросу влечет ответственность, установленную законом. Такая ответственность предусмотрена статьей 212-3 КУоАП, которая устанавливает административную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации или непредоставление ответа на адвокатский запрос. Как отметил Суд, именно этот механизм является специальным способом защиты права адвоката. В случае непредоставления ответа на адвокатский запрос адвокат имеет право обратиться в соответствующий совет адвокатов, который оформляет материалы об административном правонарушении и передает их на рассмотрение суда.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что в данном деле иск был подан адвокатом от собственного имени, хотя адвокатский запрос был направлен в связи с оказанием правовой помощи клиенту. Суд указал, что обжаловать бездействие, связанное с непредоставлением информации, адвокат должен в интересах клиента, а не от собственного имени. Если же необходимые документы нужны для рассмотрения судебного дела, они могут быть истребованы судом по соответствующему ходатайству участника процесса.

По результатам рассмотрения Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу.

Суд изменил мотивировочную часть решений судов предыдущих инстанций, указав, что они ошибочно отнесли спор к гражданской юрисдикции. Вместе с тем Верховный Суд согласился, что данный спор не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, поскольку истец избрала ненадлежащий способ защиты своего права. В остальной части судебные решения оставлены без изменений.

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