Конкурс в КСУ 2026: Консультативная группа экспертов завершила собеседования с кандидатами

Консультативная группа экспертов оценивает добропорядочность претендентов на мантию судьи КСУ: итоги цикла собеседований 1 августа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Консультативная группа экспертов завершила публичные собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей. В течение нескольких дней эксперты оценивали претендентов по критериям высоких моральных качеств.

1 августа КГЭ провела собеседования с пятью кандидатами, участвующими в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины.

Михаил Смокович

Один из самых опытных участников, бывший председатель КАС ВС. Мотивирует свое участие желанием принести опыт разрешения сложных юрисдикционных споров в КСУ. Во время собеседования он объяснил, что идет в Конституционный Суд из-за желания применить свой многолетний опыт решения наиболее сложных публично-правовых споров уже на уровне конституционной юрисдикции.

Собеседование с кандидатом стало одним из самых продолжительных. Значительная часть вопросов Консультативной группы экспертов касалась не профессиональной компетентности, а аспектов добропорядочности, которые ранее уже были предметом публичных дискуссий.

Одним из основных блоков стал вопрос возможного конфликта интересов. КГЭ обратила внимание, что во время судебного контроля за аттестацией прокуроров Смокович, возглавляя Кассационный административный суд, рассматривал споры с участием прокуроров, в то время как его жена работала в органах прокуратуры. Кандидат пояснил, что жена добровольно уволилась, не проходя аттестацию, а по делам, касавшимся ее бывших подчиненных, он заявлял самоотвод.

Отдельный блок вопросов касался получения служебного жилья. КГЭ обратила внимание на претензии, которые ранее высказывались относительно соблюдения требований жилищного законодательства при предоставлении квартиры. Смокович пояснил, что полученное жилье фактически было недостроенным объектом, требовавшим значительных затрат на достройку и обустройство.

Также эксперты вернулись к вопросу проверок деклараций кандидата. Смокович отметил, что решения НАПК по его декларации за 2017 год были обжалованы, а административные суды признали их противоправными и отменили, не установив умышленного представления недостоверных сведений.

Значительная часть собеседования была посвящена вопросам добропорядочности и репутационных рисков, в то время как его профессиональная компетентность и опыт фактически не ставились под сомнение. Именно оценка этих аспектов может иметь решающее значение при принятии окончательного заключения о соответствии кандидата критериям высоких моральных качеств.

Во время собеседования было официально подтверждено, что с марта 2022 года кандидат отчисляет 60% своего денежного содержания на нужды армии. Только за июль 2026 года эта сумма составила 208 тысяч гривен, а общий взнос превысил эквивалент 275 тысяч долларов США.

Репутационный профиль

В открытых источниках также содержатся обстоятельства, формирующие репутационный профиль кандидата. Михаил Смокович имеет один из сильнейших профессиональных профилей среди кандидатов: почти 30 лет судейского стажа, работу во всех ключевых инстанциях административной юстиции, многолетнее руководство Кассационным административным судом в составе Верховного Суда, а также научную и преподавательскую деятельность. В открытых источниках профессиональный опыт кандидата в целом оценивается как один из наиболее весомых среди участников конкурса.

В апреле 2021 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении Михаила Смоковича, однако отказала в привлечении его к дисциплинарной ответственности. Палата отметила, что НАПК не установило признаков незаконного обогащения, сокрытия активов или конфликта интересов, а предмет проверки касался толкования правил декларирования. Таким образом, дисциплинарное производство имело место, однако дисциплинарное взыскание к судье не применялось.

В мае 2025 года Смокович по собственному заявлению прекратил участие в предыдущем конкурсе в Конституционный Суд.

Кроме того, Общественный совет добропорядочности ранее предоставлял по кандидату негативные заключения, связывая их с оценкой отдельных судебных решений, профессиональной деятельности во время Революции Достоинства и соблюдением стандартов судейской этики. В то же время в июле 2026 года Смокович высказал особое мнение по делу о санкциях, воспользовавшись предусмотренным законом правом судьи на отдельную правовую позицию.

Сергей Солоткий

Одним из кандидатов, собеседование с которым состоялось 1 августа, стал Сергей Солоткий — действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который до мобилизации почти четверть века проработал в судебной системе.

Профессиональная биография Сергея Солоткого существенно отличается от большинства других кандидатов. Он не осуществлял правосудие в качестве судьи, однако более двадцати лет работал в правовых подразделениях Верховного Суда и Конституционного Суда Украины.

С 2000 по 2018 год работал в аппарате Верховного Суда Украины, в частности в управлении обобщения судебной практики. После этого перешел в Секретариат Конституционного Суда Украины, где занимал должности главного консультанта, заместителя руководителя правового департамента и научного консультанта судьи КСУ.

С декабря 2025 года кандидат проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины в офицерском звании старшего лейтенанта. В 2016 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

Основная часть собеседования была посвящена вопросам имущественной добропорядочности.

Больше всего вопросов касалось приобретения автомобиля Ford Fiesta, который жена кандидата задекларировала по стоимости 25,7 тыс. грн, тогда как, по данным секретариата КГЭ, средняя рыночная стоимость аналогичных автомобилей составляла около 200 тыс. грн. Сергей Солоткий пояснил, что договор заключался в соответствии с действующим законодательством, а определение цены является правом сторон сделки. При этом он отметил, что вопрос уплаты налогов относился к обязанностям продавца.

Отдельный блок вопросов касался строительства жилого дома в селе Дмитровка. Членов КГЭ интересовала относительно невысокая, по их мнению, стоимость строительных работ. Кандидат пояснил, что значительную часть строительства и внутренних работ выполнял своими руками, что позволило существенно сократить расходы.

Также эксперты проверяли происхождение семейных сбережений, задекларированных в 2018 году. По словам кандидата, они сформировались из доходов жены от частной медицинской практики, возврата семейных долгов, помощи родителей и длительных личных накоплений.

Репутационный профиль

В отличие от части других претендентов, в отношении Сергея Солоткого в открытых источниках не фиксировались негативные заключения Консультативной группы экспертов, решения Общественного совета добропорядочности или дисциплинарные производства.

В то же время, несмотря на значительный опыт работы в Конституционном Суде и Верховном Суде, кандидат никогда не осуществлял правосудие, а его профессиональный путь был связан с деятельностью аппарата судебных учреждений. Объясняя мотивы участия в конкурсе, Сергей Солоткий подчеркнул, что сочетание многолетней работы в Конституционном Суде с нынешней военной службой сформировало его видение роли Конституции как гарантии устойчивости государства во время войны. По словам кандидата, именно этот опыт он стремится использовать в случае избрания судьей Конституционного Суда Украины.

Оксана Цмокаленко

Оксана Цмокаленко — адвокат, представляющая в конкурсе юридическое сообщество. Более двадцати лет ее профессиональная деятельность связана с юридическим сопровождением в банковской и энергетической сферах, а с 2022 года она осуществляет адвокатскую практику, в частности сотрудничает с системой бесплатной правовой помощи и оказывает правовую помощь внутренне перемещенным лицам. Именно этот практический опыт кандидат называют своим главным преимуществом.

Во время собеседования 1 августа Консультативная группа экспертов сосредоточилась прежде всего на вопросах финансовой добропорядочности и достоверности декларирования.

Одним из основных блоков стали расхождения в декларациях за разные годы относительно сведений о недвижимости, корпоративных правах и отдельных доходах членов семьи. Кандидат пояснила эти неточности техническими ошибками и сложными условиями работы во время военного положения, однако подтвердила, что не внесла исправления в декларацию в предусмотренный законом срок.

Отдельно члены КГЭ подробно обсудили вопрос кредитного обязательства, возникшего еще в 2008 году. После ликвидации банка-кредитора кандидат прекратила обслуживание кредита, пояснив, что ни один новый кредитор к ней не обращался, а сама она исходила из того, что срок исковой давности истек.

Также эксперты обратили внимание на почти идентичное содержание мотивационных писем, поданных на разные судейские конкурсы. Оксана Цмокаленко пояснила это тем, что ее профессиональный опыт и личная мотивация не менялись, поэтому она не видела необходимости существенно изменять текст.

Сильными сторонами кандидата остаются значительный стаж юридической работы, практический опыт адвокатской деятельности и отсутствие подтвержденных дисциплинарных или коррупционных эпизодов в открытых источниках.

В то же время во время собеседования именно вопросы финансовых обязательств, точности декларирования, объяснения по кредиту, а также отсутствие научного задела в сфере конституционного права стали основными темами, на которые Консультативная группа экспертов обратила особое внимание.

Репутационный профиль

В отношении Оксаны Цмокаленко в открытых источниках отсутствуют данные о дисциплинарных производствах, негативных заключениях Общественного совета добропорядочности или Консультативной группы экспертов, а также информация о привлечении к ответственности. В то же время ее профессиональный профиль менее публичен по сравнению с кандидатами из судейской или академической среды, научных трудов в сфере конституционного права кандидат не имеет.

Андрей Савчак

Судья Перемышлянского районного суда Львовской области Андрей Савчак сочетает практический судейский опыт с опытом работы непосредственно в Конституционном Суде Украины. До назначения судьей он более шести лет работал научным консультантом судьи Конституционного Суда, что, по словам кандидата, позволило ему глубоко понять особенности деятельности органа конституционной юрисдикции и механизмы подготовки его решений.

Общий стаж работы в сфере права составляет около 25 лет, из них более 14 лет — на должности судьи. В 2009 году Савчак получил научную степень кандидата юридических наук, защитив диссертацию, посвященную конституционно-правовым взглядам Станислава Днестрянского.

Во время собеседования основное внимание Консультативной группы экспертов было сосредоточено на обстоятельствах, ставших основанием для негативного заключения во время предыдущего конкурсного отбора.

Кандидат пояснил мотивы своего участия в конкурсе, подчеркнув, что сочетание опыта работы в Конституционном Суде и многолетней практики судьи местного суда, по его убеждению, может быть полезным для развития конституционной юрисдикции и формирования устойчивой конституционной доктрины.

Репутационный профиль

Профессиональным преимуществом Савчака является непосредственный опыт работы в Конституционном Суде Украины еще до назначения судьей, а также многолетняя практика осуществления правосудия в суде первой инстанции. Вместе с тем его кандидатура имеет сравнительно невысокую публичную и научную узнаваемость по сравнению с отдельными конкурентами, трительное время работавшими в Верховном Суде, Высшем антикоррупционном суде или академической среде.

Главный акцент при оценивании Андрея Савчака смещен на решение КГЭ, принятое ранее в рамках конкурса в КСУ. КГЭ пришла к выводу о его несоответствии критерию высоких моральных качеств. Нынешний конкурс является повторной попыткой претендента убедить Консультативную группу экспертов в изменении этой оценки.

В то же время, согласно автобиографии кандидата, он не привлекался к уголовной или дисциплинарной ответственности. В открытых источниках также отсутствует информация о применении к нему дисциплинарных взысканий Высшим советом правосудия.

При анализе материалов конкурса КГЭ обратила внимание и на административные правонарушения, сведения о которых содержались в представленных кандидатом документах. В частности, в 2024 году Андрей Савчак четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения (статья 122 КУоАП). По словам кандидата, штрафы были уплачены, а соответствующие обстоятельства не скрывались от конкурсной комиссии.

Петр Салюк

Судья Хмельницкого окружного административного суда Петр Салюк представляет категорию кандидатов, сочетающих практический опыт осуществления правосудия с академической деятельностью. Он является кандидатом юридических наук, а с 2025 года по совместительству работает доцентом кафедры конституционного, административного и финансового права. Именно административная специализация, связанная с рассмотрением споров между человеком и государством, является одним из его профессиональных аргументов в конкурсе в Конституционный Суд.

Отдельной составляющей профессиональной биографии кандидата является военная служба. Петр Салюк имеет статус участника боевых действий, выполнял боевые задачи во время антитеррористической операции, а после начала полномасштабной агрессии России был мобилизован в Вооруженные силы Украины и принимал непосредственное участие в боевых действиях.

В то же время именно Петр Салюк относится к кандидатам, которые уже проходили оценивание Консультативной группы экспертов. В январе 2026 года КГЭ пришла к выводу о его несоответствии критерию признанного уровня компетентности в сфере права. При этом негативного заключения относительно высоких моральных качеств кандидат не получал.

Его собеседование было одним из самых коротких. Большинство вопросов касалось не профессиональной деятельности, а имущественных аспектов, которые уже анализировались КГЭ на предыдущих этапах. В частности, кандидат сообщил, что завершил оформление и ввод в эксплуатацию садового дома площадью 73 кв. м, информация о котором ранее вызывала уточняющие вопросы. После анализа представленных документов члены КГЭ отметили, что дополнительных вопросов по этому обстоятельству не имеют.

В своем заключительном слове Салюк сравнил Государственную судебную администрацию с «аппендиксом», мешающим развитию судебной власти.

Репутационный профиль

В открытых источниках отсутствует информация о дисциплинарных взысканиях, коррупционных производствах или негативных решениях органов судейского управления. Основным обстоятельством, характеризующим конкурсную историю кандидата, остается предыдущее заключение КГЭ. В январе 2026 года во время конкурса на должность судьи Конституционного Суда КГЭ пришла к выводу о несоответствии Петра Салюка критерию признанного уровня компетентности в сфере права.

Кто уже выбыл из конкурса

До начала собеседований участие в конкурсе прекратили Леся Балаева, Наталия Дзибий-Полячок, Олег Игнатюк и Лариса Рогач, отозвавшие свои кандидатуры.

Еще двое претендентов — Виталий Придатко и Сергей Сотников — не присутствовали на собеседованиях, поэтому КГЭ будет оценивать их по письменным материалам.

Что дальше

Консультативная группа экспертов планирует оперативно завершить оценивание соответствия всех кандидатов критерию высоких моральных качеств и в ближайшее время объявить решение по ним.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.