Мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов

«Оберег» будет автоматически формировать материалы для штрафов ТЦК, а украинцы за рубежом будут получать консульские услуги только при наличии ВОД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял Постановление № 981, которое отменило предыдущие акты 2024 года и ввело новый порядок взаимодействия государства с военнообязанными. Документ определяет механизм ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и проверки действительности военно-учетных документов консульским должностным лицом заграничного дипломатического учреждения Украины.

То есть, новые правила касаются не только технического ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, но и устанавливают механизм контроля за гражданами, находящимися за границей.

Расширение функционала Реестра

Реестр определен как информационно-коммуникационная система, владельцем которой является государство в лице Минобороны. Его главными задачами теперь являются не только учет, но и идентификация граждан, информационное обеспечение комплектования ВСУ и формирование военно-учетных документов в электронной форме.

Главная цель изменений — максимальная автоматизация процессов: от идентификации личности до привлечения ее к ответственности. Важным изменением является то, что Реестр теперь используется для формирования материалов об административных правонарушениях, относящихся к компетенции ТЦК и СП.

Если раньше подготовка документов для привлечения к административной ответственности в значительной степени осуществлялась сотрудниками ТЦК и СП вручную, то теперь Реестр может автоматически формировать соответствующие материалы на основании имеющихся в нем сведений.

Автоматизация способна ускорить выявление нарушений и оформление материалов по делам об административных правонарушениях. В то же время в случае наличия в Реестре устаревших или недостоверных данных существует риск формирования материалов в отношении лиц, информация о которых не соответствует фактическим обстоятельствам. Это может потребовать дальнейшего обжалования или исправления данных в установленном законодательством порядке.

Отметим, что даже при наличии нарушения правил воинского учета ТЦК и СП обязан действовать исключительно способом, определенным законом. Законодательство предусматривает привлечение лица к административной ответственности по ст. 210 и 210-1 КУоАП путем составления протокола или вынесения постановления уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП. Только после принятия такого процессуального решения соответствующие сведения могут быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В реестр могут вноситься данные о привлечении лица к административной ответственности по ст. 210 и 210-1 КУоАП с указанием даты, номера и содержания протокола или постановления. В то же время закон не предусматривает внесение в Реестр информации о якобы «нарушении правил воинского учета» без надлежащего оформления соответствующего административного производства и принятия предусмотренного законом процессуального решения.

Реестр перестал быть просто базой данных. Отныне он выполняет не только учетную, но и процессуальную функцию, обеспечивая автоматизированное формирование материалов (документов) по делам об административных правонарушениях. Именно эти материалы используются должностными лицами ТЦК и СП во время осуществления производства и решения вопроса о привлечении лица к административной ответственности.

Синхронизация с ГНС и ГМС

Постановление вводит механизм разовой масштабной актуализации данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна осуществить разовую передачу Министерству обороны сведений о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, содержащихся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Полученные данные будут использоваться для актуализации сведений Реестра и формирования записей в отношении лиц, информация о которых в нем отсутствует.

Такой механизм позволяет существенно расширить полноту Реестра и автоматически создавать или актуализировать записи на основании информации из государственных реестров без необходимости личного обращения лица в ТЦК и СП.

На практике это означает, что государство получает возможность сформировать или актуализировать учетные записи в отношении подавляющего большинства лиц, подлежащих воинскому учету, используя данные других государственных реестров. Это значительно сокращает зависимость от личного обращения граждан для внесения первичных сведений.

Консульские услуги и ВОД

Постановление № 981 детализирует и порядок проверки военно-учетных документов при предоставлении консульских услуг гражданам Украины за границей.

Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обращающиеся за совершением консульских действий, должны предоставить военно-учетный документ в электронной форме, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством (в частности, оформление документов для возвращения в Украину).

Консул проверяет действительность военно-учетного документа через информационную систему «е-Консул», которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов в режиме реального времени.

Если военно-учетный документ не соответствует установленным требованиям или законодательство связывает возможность совершения соответствующего консульского действия с наличием действительного документа, в совершении такого консульского действия может быть отказано.

Постановление фактически интегрирует проверку воинского учета в процедуру предоставления большинства консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Это означает, что актуальность данных в Реестре и наличие действительного военно-учетного документа становятся необходимым условием для получения значительной части консульских услуг за границей.

Автоматическая постановка на воинский учет за границей

Одним из главных изменений, введенных Постановлением 981, является внедрение механизма автоматической постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за границей.

Если во время обращения в заграничное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о лице отсутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, такое лицо может быть автоматически взято на воинский учет с формированием соответствующего электронного военно-учетного документа.

Постановление предусматривает, что такая постановка на воинский учет осуществляется без прохождения военно-врачебной комиссии. Медицинский осмотр не является условием для первичного внесения сведений в Реестр и оформления электронного военно-учетного документа.

Такой механизм позволит государству осуществлять постановку на воинский учет и формировать электронный военно-учетный документ дистанционно, без личного прибытия гражданина в ТЦК и СП или прохождения военно-врачебной комиссии. В то же время вопрос определения годности к военной службе решается в порядке, установленном законодательством, и не является составной частью этой процедуры.

Что означают изменения для военнообязанных?

Интеграция Реестра с базами ГНС, ГМС и других государственных органов практически исключает существование пробелов в воинском учете. Данные будут автоматически сверяться и актуализироваться между государственными информационными системами.

Для многих административных и консульских процедур актуальность военно-учетных данных становится обязательным условием. Обращение за отдельными государственными услугами одновременно будет означать и проверку сведений в Реестре.

Внедрение таких новых цифровых механизмов может породить ряд практических вопросов, в частности относительно необходимости оперативного исправления ошибок или устаревших сведений в Реестре. Чем больше административных процедур переводится в электронный формат, тем большее значение приобретает бесперебойная работа систем «Трембита», «е-Консул» и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Технические сбои или некорректные данные могут непосредственно влиять на реализацию прав граждан, в частности при получении консульских услуг за границей.

Автоматизация процедур не должна подменять предусмотренный законом порядок привлечения к административной ответственности. Ошибки в Реестре или ненадлежащая проверка сведений могут привести к необходимости обжалования решений ТЦК и СП.

Постановление 981 станет серьезным испытанием как для государственных органов, так и для юридического сообщества. Автоматизация воинского учета неизбежно увеличит количество споров относительно достоверности сведений Реестра, законности автоматически сформированных материалов об административных правонарушениях и решений, принятых на основании цифровых данных.

Государство фактически завершает переход к модели цифрового воинского учета, где ключевые процессы основываются на интеграции государственных реестров и автоматизированном обмене информацией. В то же время эффективность этой системы будет определяться не только ее техническими возможностями, но и соблюдением принципа верховенства права, надлежащей правовой процедуры и гарантий судебной защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.