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Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026
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Нотариальное согласие одного из супругов на получение другим займа не освобождает от солидарной ответственности, если не доказано, что полученные средства были использованы не в интересах семьи.
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС
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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда постановлением от 22 июля 2026 года по делу № 757/1863/25-ц рассмотрел спор о взыскании долга по договору займа с жены умершего заемщика как с солидарного должника.

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Верховный Суд подтвердил, что презумпция общности интересов семьи распространяется и на долговые обязательства, а обязанность опровергнуть эту презумпцию возлагается на того из супругов, кто отрицает семейный характер сделки.

Обстоятельства дела

Займодавец обратился в суд с иском о взыскании с жены заемщика 1,1 млн долларов США как невозвращенной части займа.

Судами установлено, что в октябре 2016 года заемщик получил в долг 2,5 млн долларов США. Накануне заключения договора его жена предоставила нотариально удостоверенное письменное согласие на получение мужем этого займа «на условиях и по его усмотрению».

В 2018 году заемщик вернул 1,4 млн долларов США, однако оставшаяся часть долга погашена не была. После смерти заемщика кредитор обратился к его жене как к солидарному должнику с требованием выплатить 1,1 млн долларов США, однако она этого не сделала.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что договор займа не был заключен в интересах семьи. Апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск, указав, что письменное согласие жены и отсутствие доказательств использования денежных средств не в интересах семьи дают основания считать ее солидарным должником.

В кассационной жалобе ответчица настаивала на том, что истец не доказал использование денежных средств в интересах семьи, а согласие на получение займа «на условиях и по его усмотрению» не означает, что она согласилась нести ответственность по долгу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что институт брака предполагает возникновение между супругами тесной взаимосвязи, поэтому законодатель установил презумпцию общности интересов супругов и семьи.

Суд отметил, что презумпция общности имущества может быть опровергнута, однако бремя доказывания обстоятельств, необходимых для ее опровержения, возлагается на того из супругов, кто ее опровергает.

ВС указал, что договор, заключенный одним из супругов в интересах семьи, создает обязанности для второго супруга, если имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи, а при заключении договоров одним из супругов предполагается, что он действует с согласия второго супруга.

Суд привел правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда о том, что правовой режим общей совместной собственности супругов предусматривает неделимость обязательств супругов, что по своему содержанию свидетельствует именно о солидарном характере таких обязательств, несмотря на отсутствие в законе прямого указания на солидарную ответственность супругов по обязательствам, возникшим из сделок, совершенных в интересах семьи.

Верховный Суд обратил внимание, что смерть солидарного должника не прекращает обязанность остальных солидарных должников перед кредитором и не изменяет ее объем и условия исполнения.

Оценивая конкретные обстоятельства спора, Суд отметил, что договор займа был заключен с письменного согласия жены заемщика, а она не опровергла, что денежные средства, полученные ее мужем по договору займа, были использованы в интересах семьи, то есть не опровергла презумпцию общности имущества супругов, которая предусматривает, в том числе, неделимость обязательств супругов.

Поэтому апелляционный суд обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчицы невозвращенной суммы долга.

ВС отдельно подчеркнул, что совершеннолетнее дееспособное лицо, предоставляя письменное согласие своему супругу на заключение договора займа и получение в долг 2 500 000 долларов США, должно было учитывать правовые последствия, связанные с получением денежных средств и возникновением обязательств по данной сделке.

Суд также отметил, что формулировка в заявлении-согласии «на условиях и по его усмотрению» свидетельствует лишь о том, что муж мог по своему усмотрению определять условия договора и порядок его исполнения, а не о том, что денежные средства по договору займа были получены им в личную собственность.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что ответчица имела возможность приводить свои возражения при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, а новые доказательства, представленные уже в кассационном производстве, не могут быть исследованы с учетом пределов пересмотра дела судом кассационной инстанции.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что нотариальное согласие одного из супругов на получение другим крупного займа при отсутствии доказательств использования денежных средств не в интересах семьи не опровергает презумпцию семейного характера сделки. В таком случае второй супруг несет солидарную ответственность по невозвращенному долгу, а смерть непосредственного заемщика не прекращает обязанность другого солидарного должника перед кредитором.

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Верховный Суд долг судебная практика КЦС ВС

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