Штраф, выговор или тюрьма: что грозит врачу за разглашение данных пациента

Разглашение информации о состоянии здоровья пациента без законных оснований может обернуться для медицинского работника не только дисциплинарным взысканием, но и гражданской или даже уголовной ответственностью.

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Медицинская карточка, результаты анализов, диагноз или даже сам факт обращения к врачу – все это относится к охраняемой законом информации. В то же время существуют ситуации, когда врачебная тайна может быть раскрыта без согласия пациента.

Где проходит граница между правом человека на конфиденциальность и законными основаниями для передачи медицинских сведений, какие гарантии защиты персональных данных предусмотрены законодательством и за что врач может понести гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность – об этом далее в материале «Судебно-юридической газеты».

Что такое врачебная тайна

Понятие врачебной тайны определено, в первую очередь, статьей 40 Основ законодательства Украины о здравоохранении. К врачебной тайне относятся сведения, ставшие известными медицинским работникам или другим лицам при исполнении профессиональных или служебных обязанностей. Речь идет не только об информации о заболеваниях пациента, но и результатах медицинских осмотров, обследований, лечения, диагностики.

Закон прямо запрещает разглашать такую ​​информацию, кроме случаев, определенных законодательством. В то же время, даже когда сведения используются в учебном процессе или научных исследованиях, личность пациента должна оставаться анонимной.

Законодательство определяет медицинскую информацию как информацию о медицинском обслуживании человека или его результатах, изложенную в соответствии с установленными требованиями. К медицинской информации относятся:

факт обращения человека за медицинской помощью

диагноз и история болезни

результаты медицинских осмотров и обследований

сведения о состоянии здоровья

информация о лечении, запланированных медицинских вмешательствах и прогнозе течения заболевания

любые документы, содержащие сведения о здоровье личности.

Фактически любые персональные данные, позволяющие заключить о физическом или психическом состоянии человека, относятся к конфиденциальной медицинской информации.

Закон гарантирует конфиденциальность

Право человека на неразглашение информации о его здоровье гарантируют сразу несколько нормативных актов. В частности:

статья 32 Конституции Украины,

Закон Украины «Об информации»,

Закон Украины «О защите персональных данных»

статьи 285–286 Гражданского кодекса Украины,

статьи 39, 39-1 и 40 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

Именно эти документы закрепляют принцип: информация о состоянии здоровья человека относится к конфиденциальной информации с ограниченным доступом.

Врач должен обеспечить, чтобы посторонние лица не получили доступа к таким данным. Это касается и электронных записей, медицинской документации, результатов анализов, переписки, фотографий, видеоматериалов и других носителей информации.

Как работает электронная система здравоохранения

Законодательство позволяет обрабатывать персональные данные пациентов в центральной базе данных без получения отдельного письменного согласия, если такая информация используется для диагностики, оказания медицинской помощи, лечения, функционирования электронной системы здравоохранения.

Доступ к этим данным имеют только определенные законом субъекты:

Национальная служба здоровья Украины

врачи и другие медицинские работники, учреждения здравоохранения, имеющие соответствующую лицензию

отдельные органы общественного здоровья в пределах своих полномочий.

При этом все они обязаны соблюдать законодательство о защите персональных данных и требований по сохранению врачебной тайны.

Пациенту вправе получить доступ к информации о собственном состоянии здоровья, узнать, кто и с какой целью обрабатывает его персональные данные, требовать исправления неточных сведений, а также может обратиться в суд или Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в случае нарушения права на конфиденциальность.

Когда врачебную тайну можно раскрыть без согласия пациента

Есть исключения, когда врач или медицинское учреждение имеют право, а иногда и обязанность передать такие сведения третьим лицам. Все эти случаи верно определены законом.

К примеру, если пациентом является ребенок или недееспособное лицо. В таком случае информация о ее состоянии здоровья предоставляется родителям, усыновителям, опекунам или попечителям.

Узнать результаты медицинского обследования могут молодожены. Такое право предусмотрено ч.4 ст. 30 Семейного кодекса. Невестам могут быть доложены результаты медицинского обследования, если оно проводилось перед заключением брака.

В уголовном производстве – только по решению суда. Сам по себе запрос следователя или прокурора не означает автоматического доступа к врачебной тайне. Ее получение возможно только через процедуру временного доступа к вещам и документам в соответствии со статьями 159 и 162 Уголовного процессуального кодекса Украины. То есть, как правило, необходимо определение следственного судьи.

Адвокат тоже не всегда может получить медицинские документы. Он должен подтвердить свои полномочия действовать именно от имени клиента – договором о предоставлении правовой помощи или отдельного письменного согласия клиента на получение конфиденциальной информации.

Особый порядок действует для психиатрической помощи. Такие сведения могут передаваться: для организации лечения лица с тяжелым психическим расстройством, по письменному запросу суда, прокурора, следователя, органа пробации, в случаях прямо предусмотренных законом. При этом круг лиц, которые могут получить такую ​​информацию, существенно ограничен.

Сведения о ВИЧ-статусе также имеют специальный режим защиты. Она может передаваться:

самому пациенту, родителям или законным представителям – если пациент малолетний

другим лицам – исключительно в случаях, определенных законом или по решению суда

другим медицинским работникам только для лечения пациента

заведениям общественного здоровья – для осуществления эпидемиологического надзора.

После смерти человека право на получение определенной информации имеют члены его семьи. Для этого необходимо подтвердить свой статус члена семьи соответствующими документами.

Когда информацию передают без согласия пациента

Есть частные случаи, когда информацию могут передать без согласия пациента. А именно: при угрозе жизни или здоровью других лиц, при выявлении домашнего насилия в отношении ребенка, во время эпидемиологического надзора, в случаях, когда это прямо предусмотрено специальными законами.

При этом даже при наличии законных оснований медицинский работник должен раскрывать только тот объем информации, который необходим для достижения соответствующей цели.

Какая ответственность угрожает за разглашение врачебной тайны

Нарушение права пациента на конфиденциальность может иметь серьезные последствия. Если человек понес моральные страдания или материальный ущерб в случае незаконного разглашения медицинской информации, он имеет право обратиться в суд. В таком случае пациент может потребовать: возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда, опровержение недостоверной информации, если он был распространен.

Самая строгая ответственность предусмотрена статьей 145 Уголовного кодекса Украины – когда медицинский работник или другое лицо, которому информация стала известна при исполнении профессиональных или служебных обязанностей, умышленно огласили врачебную тайну, а это повлекло за собой тяжкие последствия для пациента. Речь идет, в частности, о случаях, когда разглашение привело к существенному вреду здоровью, психологическому состоянию, репутации или другим тяжелым последствиям.

Статья 188-39 КУоАП предусматривает штрафы за нарушение законодательства о защите персональных данных. В частности, ответственность может наступать за: неуведомление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека об обработке персональных данных в случаях, когда это предусмотрено законом, несвоевременное уведомление, предоставление недостоверной информации.

Размер штрафов зависит от субъекта правонарушения и может достигать: для граждан от 100 до 200 НМДГ, для должностных лиц и предпринимателей – от 200 до 400 НМДГ.

Также работодатели применяют и дисциплинарные меры. Если медицинский работник нарушил требования по конфиденциальности информации о пациенте, ему могут объявить выговор, применить другие дисциплинарные взыскания, в определенных законом случаях – уволить работника.

При этом дисциплинарная ответственность не исключает одновременного привлечения гражданской, административной или уголовной ответственности.

Практика Верховного суда

Верховный Суд уже сформировал важные правовые подходы к защите медицинской информации.

1.Верховный Суд: медицинская карточка может быть предоставлена ​​законным представителем пациента. По делу №308/4339/20 от 29.04.2026 сторона защиты пыталась признать недопустимым заключение судебно-медицинской экспертизы, ссылаясь на то, что медицинская документация потерпевшей была получена без определения следственного судьи.

Верховный Суд отметил, что лицо, к которому относится медицинская информация, или его законный представитель имеет право самостоятельно решать вопросы использования сведений по медицинской карточке. Если такая информация предоставляется добровольно, это не нарушение врачебной тайны.

То есть, медицинская документация может быть добровольно предоставлена ​​непосредственно потерпевшим лицом или с его согласия медицинским учреждением по запросу следователя, а в случае невозможности получить медицинские документы таким образом, следователь обращается к следователю судьи с ходатайством о предоставлении временного доступа к вещам и документам.

2. Верховный Суд: адвокат не может автоматически получить медицинские данные клиента. По делу № 442/4791/17 суд отметил, что адвокатский запрос сам по себе не дает права на получение конфиденциальной медицинской информации. Адвокат должен подтвердить, что клиент уполномочил его получать именно такие сведения. Иначе медицинское учреждение имеет право отказать.

Для того чтобы адвокату получить ответ, нужно: дать согласие клиента на получение и распространение (сбор, использование и т.п.) персональной информации о состоянии здоровья клиента, предоставить адвокат ский запрос, подтвердить свои полномочия по получению такой информации относительно клиента и подтвердить свои полномочия в качестве адвоката (предоставить копию свидетельства и ордера).

В свою очередь, к адвокатскому запросу прилагаются заверенные адвокатом копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордера или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание безвозмездной правовой помощи.

3. Временный доступ к медицинским документам не всегда требует определения суда. По делу № 308/4339/20 от 29.04.2026 суд отдельно обратил внимание, что если владелец документов добровольно предоставляет их следствию, это не означает получения доказательств незаконным способом. Соответственно, не каждый доступ к медицинской документации автоматически нуждается в отдельном определении следственного судьи.

Врачебная тайна сегодня – это не только профессиональная обязанность медика, но и одна из фундаментальных гарантий права человека на конфиденциальность. Судебная практика Верховного Суда свидетельствует: право человека контролировать информацию о собственном здоровье является одним из базовых элементов защиты частной жизни, а любое вмешательство в это право должно быть законным, обоснованным и пропорциональным.

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