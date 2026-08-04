Вместо миллиона — 1 200 грн: ВС взыскал с НБУ компенсацию морального вреда из-за препятствования исполнению судебного решения

Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что возврат платежной инструкции без исполнения нарушил право истца на исполнение судебного решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Возврат без исполнения платежной инструкции государственного исполнителя может стать основанием для возмещения морального вреда. К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд по делу № 757/39959/23-ц, частично удовлетворив иск к Национальному банку Украины и взыскав в пользу истца 1 200 грн компенсации.

Обстоятельства дела

В июле 2023 года истец обратился в суд с иском к Национальному банку Украины о возмещении морального вреда. Иск был мотивирован тем, что 13 июля 2023 года Шевченковский районный суд города Киева выдал исполнительный лист по делу № 761/14537/15-ц о взыскании с Фонда гарантирования вкладов физических лиц в его пользу 1 200 грн судебных расходов на профессиональную правовую помощь. После открытия государственным исполнителем исполнительного производства для принудительного исполнения этого решения в НБУ, обслуживающий счета Фонда, была направлена платежная инструкция о принудительном списании денежных средств.

31 августа 2023 года Национальный банк Украины вернул платежную инструкцию без исполнения, сославшись на статью 20 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Истец считал такие действия необоснованными и указывал, что НБУ воспрепятствовал исполнению судебного решения, вступившего в законную силу. По его мнению, статья 20 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» не устанавливает запрета на бесспорное списание средств со счетов Фонда во исполнение судебного решения о взыскании судебных расходов.

Ссылаясь на причиненные ему душевные страдания вследствие неисполнения судебного решения и неправомерных действий НБУ, истец просил взыскать с ответчика 1 млн грн морального вреда.

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не доказал противоправность действий НБУ, факт причинения морального вреда, его размер и причинно-следственную связь между действиями ответчика и заявленным вредом. Суд также отметил, что истец не был лишен права обжаловать действия государственного исполнителя.

Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. Он согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что представленное истцом платежное требование от 3 октября 2017 года не является надлежащим доказательством, а как взыскатель в исполнительном производстве истец имел право защищать свои права в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об исполнительном производстве».

К какому выводу пришел Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что в соответствии с пунктом 9 части второй статьи 129 и статьей 129-1 Конституции Украины судебное решение является обязательным к исполнению, а государство обязано обеспечить его исполнение в порядке, установленном законом. Суд также сослался на правовые позиции Конституционного Суда Украины, согласно которым исполнение судебного решения является неотъемлемой составляющей права на судебную защиту, а неисполнение такого решения нарушает право на справедливый суд.

Суд отметил, что согласно статьям 1, 5, 6 Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 1404-VIII принудительное исполнение судебных решений осуществляют органы государственной исполнительной службы или частные исполнители, тогда как Национальный банк Украины не является органом принудительного исполнения. Вместе с тем НБУ как банк, обслуживающий счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в соответствии с пунктами 15, 16 части первой статьи 42 Закона Украины «О Национальном банке Украины» наделен полномочиями осуществлять бесспорное списание денежных средств по решению суда.

Также Суд учел выводы Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, изложенные в постановлении от 2 марта 2026 года по делу № 757/34767/23, согласно которым требование государственного исполнителя о списании средств со счета Фонда во исполнение судебного решения является обязательным для НБУ, а возврат платежной инструкции без исполнения со ссылкой на статью 20 Закона № 4452-VI является неправомерным.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что требования о возмещении имущественного или морального вреда, причиненного действиями либо бездействием НБУ при исполнении судебного решения, не подлежат рассмотрению в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 6 Закона № 1404-VIII НБУ не является органом принудительного исполнения, а процедура, предусмотренная статьей 447 ГПК Украины, применяется только к решениям, действиям или бездействию государственных либо частных исполнителей.

Относительно требований о компенсации морального вреда суд указал, что в соответствии со статьями 11, 23 Гражданского кодекса Украины право на его возмещение возникает при наличии морального вреда, противоправного поведения, причинно-следственной связи и вины лица, его причинившего. Размер компенсации определяется судом с учетом характера правонарушения, глубины нравственных страданий, а также требований разумности и справедливости. Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили статью 20 Закона № 4452-VI, ошибочно считая, что она запрещает исполнение судебного решения о взыскании судебных расходов с Фонда. Также ошибочным был их вывод о необходимости обжалования действий НБУ в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений.

Верховный Суд разъяснил, что противоправными действиями НБУ истцу был причинен моральный вред, однако заявленный размер компенсации в 1 млн грн не был надлежащим образом обоснован. Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, Верховный Суд определил размер компенсации на уровне 1 200 грн, то есть в сумме невыполненного судебного взыскания.

В результате Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, принял новое решение и взыскал с Национального банка Украины в пользу истца 1 200 грн компенсации морального вреда, а в остальной части исковых требований отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.