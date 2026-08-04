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Как изменились зарплаты в судебной системе за шесть месяцев 2026 года — анализ

07:00, 4 августа 2026
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Наибольший рост за полгода зафиксирован в Верховном Суде: средняя зарплата работников аппарата выросла с 50 тысяч грн в январе до 78,26 тысяч грн в июне, а судей с 307,31 тысячи грн в январе до 446,72 тысячи грн.
Как изменились зарплаты в судебной системе за шесть месяцев 2026 года — анализ
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Средний размер начисленной заработной платы в центральных органах судебной власти постепенно увеличивался в течение первого полугодия 2026 года.

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Если сравнивать показатели за первые шесть месяцев 2026 года, среднее судейское вознаграждение увеличивалось в большинстве органов. В частности, в Верховном Суде оно выросло с 307,31 тыс. грн в январе до 446,72 тыс. грн в июне, в Высшей квалификационной комиссии судей — с 278,48 тыс. грн до 301,38 тыс. грн, а в Высшем совете правосудия — с 315,01 тыс. грн до 319,07 тыс. грн.

В целом средняя зарплата работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня в июне составила 71,46 тыс. грн. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 49,49 тыс. грн.

Динамика средней зарплаты работников аппаратов судебной власти за шесть месяцев 2026 года:

  • январь — 49,49 тыс. грн;
  • февраль — 54,29 тыс. грн;
  • март — 56,26 тыс. грн;
  • апрель — 62,05 тыс. грн;
  • май — 61,65 тыс. грн;
  • июнь — 71,46 тыс. грн.

Наибольший рост за полгода зафиксирован в Верховном Суде: средняя зарплата работников аппарата выросла с 50 тыс. грн в январе до 78,26 тыс. грн в июне.

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины показатель изменился с 56,15 тыс. грн в январе до 75,63 тыс. грн в июне.

В Высшем совете правосудия средняя зарплата выросла с 51,01 тыс. грн до 68,87 тыс. грн, в Высшем антикоррупционном суде — с 53,26 тыс. грн до 68,58 тыс. грн.

Другие органы:

  • Государственная судебная администрация Украины: с 47,93 тыс. грн в январе до 67,51 тыс. грн в июне;
  • Конституционный Суд Украины: с 44,11 тыс. грн до 58,64 тыс. грн;
  • Национальная школа судей Украины: с 40,83 тыс. грн до 57,75 тыс. грн;
  • Служба судебной охраны: с 42,58 тыс. грн до 52,11 тыс. грн.

Областной уровень

Средняя зарплата работников Государственной судебной администрации Украины выросла в течение первого полугодия 2026 года с 31,37 тыс. грн до 37,28 тыс. грн.

Динамика средней начисленной зарплаты:

  • январь 2026 года — 31,37 тыс. грн;
  • февраль — 34,76 тыс. грн;
  • март — 36,22 тыс. грн;
  • апрель — 39,82 тыс. грн;
  • май — 39,36 тыс. грн;
  • июнь — 42,11 тыс. грн.

Таким образом, за шесть месяцев 2026 года средняя зарплата работников ГСА на областном уровне выросла на 10,74 тыс. грн, или примерно на 34% — с 31,37 тыс. грн в январе до 42,11 тыс. грн в июне.

Районный уровень

За шесть месяцев 2026 года средняя зарплата работников районного уровня ГСА выросла с 21,84 тыс. грн до 28,67 тыс. грн, то есть на 6,83 тыс. грн, или примерно на 31,3%.

Наибольший рост произошел в июне — тогда средний показатель увеличился сразу на 2,93 тыс. грн по сравнению с маем.

Динамика средней начисленной зарплаты:

  • январь 2026 года — 21,84 тыс. грн;
  • февраль — 23,24 тыс. грн (+1,40 тыс. грн);
  • март — 23,88 тыс. грн (+2,04 тыс. грн к январю);
  • апрель — 24,12 тыс. грн (+2,28 тыс. грн);
  • май — 25,74 тыс. грн (+3,90 тыс. грн);
  • июнь — 28,67 тыс. грн (+6,83 тыс. грн).

Отдельно Минфин обнародовал показатели судейского вознаграждения.

Динамика среднего начисленного судейского вознаграждения:

Верховный Суд

  • январь — 307,31 тыс. грн
  • июнь — 446,72 тыс. грн
  • рост: +139,41 тыс. грн или +45,4%

Высшая квалификационная комиссия судей Украины

  • январь — 278,48 тыс. грн
  • июнь — 301,38 тыс. грн
  • рост: +22,90 тыс. грн или +8,2%

Высший совет правосудия

  • январь — 315,01 тыс. грн
  • июнь — 319,07 тыс. грн
  • рост: +4,06 тыс. грн или +1,3%

Высший антикоррупционный суд

  • январь — 193,31 тыс. грн
  • июнь — 197,81 тыс. грн
  • рост: +4,50 тыс. грн или +2,3%

Государственная судебная администрация Украины

  • январь — 117,92 тыс. грн
  • июнь — 144,43 тыс. грн
  • рост: +26,51 тыс. грн или +22,5%

Конституционный Суд Украины

  • январь — 345,34 тыс. грн
  • июнь — 375,28 тыс. грн
  • рост: +29,94 тыс. грн или +8,7%

В целом средний показатель судейского вознаграждения в указанных органах вырос с 126,13 тыс. грн в январе до 155,98 тыс. грн в июне 2026 года. То есть за шесть месяцев увеличение составило 29,85 тыс. грн, или примерно 23,7%.

Наибольший рост в денежном выражении зафиксирован в Верховном Суде — почти на 140 тыс. грн, а наибольший показатель в июне также был в Верховном Суде — 446,72 тыс. грн.

Всего в органах судебной власти центрального уровня в июне заработная плата была начислена 2457 работникам.

Средняя заработная плата работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня в июне 2026 года составила 71,46 тыс. грн.

Самый высокий средний показатель среди учреждений судебной власти за июнь зафиксирован в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — 102,1 тыс. грн для работников, которым начислялась заработная плата. Следует отметить, что там числится только один должностное лицо.

В частности, средние показатели зарплат работников аппаратов составили:

  • Верховный Суд — 78,26 тыс. грн;
  • Высшая квалификационная комиссия судей Украины — 75,63 тыс. грн;
  • Высший совет правосудия — 68,87 тыс. грн;
  • Высший антикоррупционный суд — 68,58 тыс. грн;
  • Государственная судебная администрация Украины — 67,51 тыс. грн;
  • Конституционный Суд Украины — 58,64 тыс. грн;
  • Национальная школа судей Украины — 57,75 тыс. грн;
  • Служба судебной охраны — 52,11 тыс. грн.

Среднемесячный размер заработной платы включает все выплаты в соответствии с законодательством — должностной оклад, вариативную часть (премии), гарантийные и компенсационные выплаты, а также перерасчеты за предыдущие периоды.Также отметим, что Минфин объяснил, почему новый порядок расчета судейских окладов не заработает в 2026 году. В частности, 25 июня вступил в силу Закон № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судей». Статья 135 Закона дополнена нормой: базовый размер должностного оклада судьи отныне может определяться исключительно на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

В ответе Минфин отметил, что применение новой редакции статьи 135 требует в 2026 году дополнительных расходов государственного бюджета ориентировочно в сумме 2,7 млрд гривен.

Таким образом, Министерство обращает внимание на то, что изменение составляющих судейского вознаграждения автоматически повлечет необходимость дополнительных средств на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке.

Учитывая указанное, Министерство финансов указало, что рассмотрит возможность обеспечения реализации положений части третьей статьи 135 Закона о судоустройстве при формировании показателей проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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