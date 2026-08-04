За рекламу дипломных работ будут наказывать: какие новые правила вступили в силу

Теперь рекламировать написание дипломных и курсовых работ, а также услуги по продаже или присвоению авторства официально запрещено законом.

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31 июля 2026 вступили в силу изменения в Закон Украины «О рекламе», которыми государство фактически поставило точку на публичном продвижении услуг по написанию студенческих и научных работ «под ключ». Нововведения связаны с реализацией Закона Украины «Об академической добродетели» и направлены на борьбу с академическим мошенничеством.

Отныне незаконна не только реклама написания дипломных или курсовых работ, но и любое рекламирование услуг, способствующих нарушению принципов академической добродетели.

Что именно запретили

Изменения внесены в статью 8 Закона Украины «О рекламе», которая определяет перечень запрещаемой рекламы. Таким образом, законодатель впервые прямо связал рекламное законодательство с защитой академической добродетели.

Новые нормы касаются любых рекламных сообщений, независимо от способа их распространения – на сайтах, социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях, наружной рекламе или через рекламные платформы. Под запрет попало рекламирование услуг по:

написание дипломных, курсовых, магистерских работ

подготовки диссертаций

создание рефератов, эссе, контрольных работ

выполнение лабораторных, практических и других учебных задач

написание научных статей

изготовление любых частей академических произведений

продажи уже готовых академических работ

передачи авторства другому лицу

других услуг, прямо или косвенно способствующих нарушению академической добродетели.

Фактически под запрет попадает любое рекламное сообщение, предлагающее соискателю образования получить академический результат без самостоятельного выполнения работы.

Новые требования относятся не только к традиционной рекламе. Под запрет подпадает размещение таких объявлений: на вебсайтах, в социальных сетях, через контекстную рекламу, в мессенджерах, на онлайн-платформах, в печатных медиа, в наружной рекламе, в других рекламных каналах.

То есть рекламировать написание дипломов или продажу готовых научных работ больше нельзя вне зависимости от способа распространения рекламы.

Закон не запрещает легальные образовательные услуги. В частности, по-прежнему могут рекламироваться: репетиторские услуги, консультации по подготовке работ, языковое или литературное редактирование, помощь с оформлением в соответствии с требованиями учебного заведения, образовательные курсы, учебные материалы и тренинги.

Ключевое отличие состоит в том, что такая помощь не должна подменять самостоятельную работу соискателя образования и приводить к нарушению принципов академической добродетели. Именно на это обращает внимание Закон Украины «Об академической добродетели», устанавливающий обязанность автора самостоятельно выполнять академические работы и ссылаться на использованные источники.

Что угрожает за рекламу написание дипломных работ

Введение нового запрета означает, что компании, сайты и рекламные платформы больше не могут легально продвигать услуги по написанию академических работ.

За нарушение нового запрета отдельный размер штрафа законом не установлен. Контроль соблюдения требований осуществляют уполномоченные государственные органы, которые могут требовать прекращения распространения незаконной рекламы и применять финансовые санкции в случаях, предусмотренных законом.

К рекламодателям и распространителям будут применяться общие санкции, предусмотренные статьей 27 Закона Украины «О рекламе»: штраф в пятикратном размере стоимости распространенной рекламы, повторное совершение перечисленных нарушений в течение года влечет наложение штрафа в двойном от предусмотренного за предусмотренные за эти нарушения размеры, а если ее стоимость определить невозможно – до 300 необлагаемых минимумом доходов граждан.

Отдельно следует учитывать, что ответственность будут нести не только лица, выполняющие академические работы на заказ, но и рекламирующие такие услуги.

Авторы изменений отмечали, что рынок написания дипломных, курсовых и диссертационных работ фактически превратился в отдельный бизнес, подрывающий доверие к украинскому образованию и науке. Именно поэтому законодатель решил бороться не только с самим явлением, но и его популяризацией.

Фактически с 31 июля любые объявления типа «Напишем диплом за три дня», «Курсовая под ключ», «Диссертация на заказ», «Купить дипломную работу» стали незаконными. При этом реклама репетиторства, учебных курсов, научного консультирования или редакторской помощи остается разрешенной, если такие услуги не предусматривают выполнение академической работы вместо соискателя образования.

Таким образом, Украина впервые законодательно запретила не только само нарушение академической добродетели, но и рекламу бизнеса, который на таких нарушениях зарабатывает.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла Закон «Об академической добродетели» (законопроект №10392).

В Министерстве образования и науки тогда отмечали, что документ формирует единые комплексные законодательные границы академической добродетели в системе образования и науки — от общего среднего и высшего образования до научной деятельности, научных исследований, экспертизы, присуждения научных степеней и присвоения ученых званий.

Закон признает ценности, принципы и правила академической добродетели, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институтов.

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