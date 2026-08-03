Беременной, находившейся под стражей, не разрешили свидания с отцом ребенка и его присутствие при родах: что сказал ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что полный запрет свиданий беременной заключенной с биологическим отцом ее будущего ребенка без надлежащей оценки конкретных обстоятельств дела нарушает право на уважение частной и семейной жизни.

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Европейский суд по правам человека 23 июля 2026 года вынес решение по делу A.G. v. Switzerland (жалоба № 15345/20), в котором рассмотрел вопрос соответствия статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод отказа разрешить беременной женщине, находившейся под стражей, свидания с ее партнером — биологическим отцом будущего ребенка, а также его присутствие во время родов.

Решение имеет важное значение для практики применения статьи 8 Конвенции в отношении лиц, находящихся под стражей.

Обстоятельства дела

Заявительница, гражданка Испании, в декабре 2019 года была помещена под стражу в Швейцарии по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На момент задержания она находилась на позднем сроке беременности, а рождение ребенка ожидалось в конце марта 2020 года.

Во время содержания под стражей заявительница неоднократно просила разрешить своему сожителю, которого она называла биологическим отцом будущего ребенка, телефонные разговоры, свидания и возможность присутствовать при родах. Органы прокуратуры отказали, сославшись на риск сговора между ними и необходимость обеспечения эффективного расследования.

Апелляционные инстанции поддержали эти решения. Федеральный суд Швейцарии признал несоразмерным полный запрет любых контактов и разрешил один контролируемый телефонный разговор, подлежащий записи и наблюдению, однако оставил в силе запрет на свидания и присутствие партнера при родах.

1 апреля 2020 года заявительница родила ребенка без присутствия своего партнера.

В Страсбурге заявительница утверждала, что такие ограничения непропорционально вмешались в ее право на уважение частной и семейной жизни. Правительство Швейцарии настаивало, что вмешательство было оправдано необходимостью предотвратить сговор и обеспечить эффективность уголовного расследования.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ прежде всего отметил, что отказ разрешить партнеру заявительницы посещать ее в месте содержания под стражей представлял собой вмешательство в право на уважение семейной жизни, поскольку между ними существовали реальные семейные отношения: до ареста заявительницы они проживали вместе и ожидали рождения общего ребенка.

Суд также подчеркнул, что отказ допустить отца будущего ребенка к родам одновременно затрагивал право заявительницы на уважение как частной, так и семейной жизни.

ЕСПЧ отметил, что любое законное содержание под стражей по своей природе ограничивает частную и семейную жизнь лица, однако администрация пенитенциарного учреждения должна разрешать или, при необходимости, содействовать поддержанию контактов заключенного с ближайшими членами семьи. При этом отдельные меры контроля за такими контактами могут быть необходимыми и сами по себе не противоречат Конвенции.

Суд подчеркнул, что во время досудебного содержания под стражей интерес обеспечения эффективного расследования, в частности предотвращения сговора, безусловно может оправдывать определенные ограничения. Вместе с тем статья 8 Конвенции может возлагать на государство обязанность обеспечить специальные меры, позволяющие проводить отдельные свидания, например под наблюдением сотрудников пенитенциарного учреждения, если это не ставит под угрозу проведение расследования.

ЕСПЧ указал, что принцип соразмерности требовал от национальных органов провести реальное взвешивание всех интересов, учитывая цели содержания под стражей, риск сговора, продолжительность изоляции и личную ситуацию заявительницы.

Суд подчеркнул, что национальные органы фактически поставили риск сговора выше всех остальных факторов и не учли страдания, которые могла испытывать молодая беременная женщина, находившаяся под стражей на позднем сроке беременности и полностью лишенная возможности видеть своего партнера. ЕСПЧ отдельно подчеркнул, что международные рекомендации по обращению с беременными женщинами, находящимися под стражей, требуют от государств проявлять к таким ситуациям особое внимание.

Суд также обратил внимание, что хотя правительство называло трехмесячный запрет свиданий непродолжительным, этот срок необходимо оценивать с учетом конкретных обстоятельств дела. Учитывая поздний срок беременности заявительницы, приближение родов и ее особую уязвимость, три с половиной месяца представляли собой значительный период.

Относительно отказа разрешить партнеру присутствовать при рождении ребенка Суд подчеркнул, что рождение ребенка является уникальным и чрезвычайно деликатным моментом в жизни женщины. При этом национальные суды вообще не привели отдельного обоснования, почему именно этот запрет был необходим. Из-за отсутствия надлежащей мотивировки они не доказали, что соответствующее ограничение основывалось на насущной общественной необходимости.

ЕСПЧ также отметил, что компетентные органы не исследовали возможность применения менее строгой меры. Законодательство Швейцарии прямо предусматривало возможность проведения свиданий под наблюдением, однако такая альтернатива даже не рассматривалась. Вместе с тем Федеральный суд разрешил контролируемый телефонный разговор между заявительницей и ее партнером, что, по мнению ЕСПЧ, свидетельствовало об определенной непоследовательности в подходе национальных органов.

Суд подчеркнул, что не усматривает логики в разрешении контролируемого телефонного разговора при одновременном категорическом отказе в проведении свидания под наблюдением в месте содержания под стражей. Кроме того, национальные органы не доказали, что организация такого свидания была бы сложной, опасной или чрезмерно обременительной.

Подводя итог, ЕСПЧ отметил, что хотя законодательство и практика Федерального суда требовали учитывать все релевантные обстоятельства и обеспечивать справедливый баланс между частными и публичными интересами, в деле заявительницы этого сделано не было. Национальные органы не приняли во внимание ее особое положение как беременной женщины и не проверили возможность применения менее ограничительных мер, которые могли бы обеспечить интересы уголовного производства при меньшем вмешательстве в права, гарантированные статьей 8 Конвенции.

Нарушение Конвенции

ЕСПЧ единогласно признал жалобу приемлемой и установил нарушение статьи 8 Конвенции. Суд пришел к выводу, что полный запрет свиданий заявительницы с биологическим отцом ее будущего ребенка и отсутствие надлежащего обоснования отказа разрешить его присутствие при родах не были необходимыми в демократическом обществе.

Суд также присудил заявительнице 1 730 евро в качестве компенсации морального вреда и 4 000 евро в возмещение судебных расходов.

Это решение еще раз подтверждает, что даже в рамках уголовного производства государство обязано проводить индивидуальную оценку каждой ситуации, обеспечивать справедливый баланс между интересами расследования и фундаментальными правами человека и, по возможности, применять менее ограничительные меры.

Читайте также о другом деле, которое анализировала «Судебно-юридическая газета», в котором ЕСПЧ признал законной принудительную госпитализацию беременной женщины под конвоем, несмотря на ее желание рожать дома.

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