Наследники не могут взыскать средний заработок за задержку окончательного расчета, если он не был начислен или присужден работнику при жизни: Верховный Суд

ВС подтвердил, что право на взыскание среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении не переходит к наследникам, если эта выплата не была начислена или присуждена работнику при жизни.

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Вопрос наследования отдельных трудовых выплат после смерти работника остается дискуссионным в судебной практике, поскольку требует разграничения выплат, входящих в состав наследства, и прав, неразрывно связанных с личностью работника.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 22 июля 2026 года по делу № 754/13965/23 подтвердил, что суммы среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации за утрату части заработной платы не входят в состав наследства, если они не были начислены или присуждены наследодателю при жизни.

Обстоятельства дела

Бывшие работники ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм», а также наследники двух умерших работников обратились в суд с иском о взыскании компенсации за неиспользованные отпуска, компенсации утраты части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты, среднего заработка за все время задержки окончательного расчета при увольнении и компенсации морального вреда.

Истцы указали, что после увольнения в 2018 году предприятие не произвело с ними полный расчет, а часть задолженности по заработной плате выплатило лишь в феврале 2023 года. В подтверждение права на компенсацию за неиспользованные отпуска они ссылались на справку предприятия о количестве неиспользованных дней отпуска.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск лишь частично, взыскав в пользу трех работников средний заработок за задержку окончательного расчета в пределах шести месяцев. В остальной части требований, в частности относительно наследников, компенсации за неиспользованные отпуска, компенсации утраты части заработной платы и морального вреда, было отказано.

Представитель истцов подал кассационную жалобу, в которой просил отменить судебные решения в части отказа в удовлетворении требований. В частности, он настаивал, что право на взыскание среднего заработка за время задержки окончательного расчета, компенсации за неиспользованные дни отпуска и компенсации утраты части заработной платы входит в состав наследства независимо от того, обращался ли наследодатель при жизни в суд, поскольку эти суммы являются имущественными правами, прямо не исключенными из состава наследства статьей 1219 Гражданского кодекса Украины.

Кроме того, заявитель ссылался на неправильное применение судами статьи 117 Кодекса законов о труде Украины в редакции, действовавшей на момент обращения в суд, а не на момент возникновения спорных правоотношений, а также на то, что суды безосновательно отвергли справку о неиспользованных отпусках, которой уже была дана оценка в другом деле.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд прежде всего обратил внимание на правила наследования имущественных прав.

ВС указал, что в состав наследства входит имущество, в том числе денежные средства, принадлежавшие умершему либо право на получение которых он имел. Вместе с тем существуют наследственные права, переход которых может быть ограничен прямым указанием закона.

Суд отметил, что необходимо различать право на взыскание среднего заработка и уже взысканные, но не полученные наследодателем суммы. Право на получение среднего заработка, который не был начислен или присужден наследодателю при жизни, не входит в состав наследства.

ВС указал, что взыскание с работодателя среднего заработка за время задержки окончательного расчета по своей правовой природе является специальной мерой ответственности работодателя, однако не является ни основной, ни дополнительной заработной платой, а также не относится к поощрительным или компенсационным выплатам в понимании статьи 2 Закона Украины «Об оплате труда» и не входит в перечень социальных выплат, предусмотренных статьей 1227 Гражданского кодекса Украины.

Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно установили отсутствие правовых оснований, в частности судебных решений или иных документов, на основании которых на момент смерти работникам принадлежали компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация утраты части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты и средний заработок за все время задержки окончательного расчета при увольнении, а также правильно учли, что данные правоотношения не допускают правопреемства.

Что касается требований о компенсации за неиспользованные отпуска, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об их недоказанности.

Суд отметил, что истцы обосновывали свои требования справкой от 2 февраля 2018 года, тогда как ответчик ставил под сомнение ее достоверность, ссылаясь на отсутствие первичных кадровых документов.

ВС напомнил, что в трудовых спорах обязанность доказать отсутствие задолженности перед работником возлагается на работодателя. Вместе с тем в данном деле суды установили, что материалы дела не содержат оригинала справки, а ее копия не содержит штампов, печати предприятия либо каких-либо сведений о регистрации или согласовании руководителем. При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не имеет оснований для переоценки доказательств.

Относительно требования о компенсации утраты части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты Верховный Суд также согласился с отказом судов предыдущих инстанций.

Суд отметил, что истцы, являясь взыскателями в исполнительном производстве, имели возможность получить соответствующие доказательства, однако, обращаясь в суд, таких доказательств не представили, а расчет произвели исходя из общих сумм, не ограничившись суммами заработной платы. В то же время ответчик также не представил доказательств в опровержение этих требований.

При таких обстоятельствах суд был лишен возможности правильно определить вид и размер несвоевременно выплаченного дохода, а также продолжительность задержки его выплаты, вследствие чего истцы фактически не выполнили обязанность по обоснованию своих требований, предусмотренную статьей 81 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Что касается требований о взыскании среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, Верховный Суд также согласился с применением новой редакции статьи 117 Кодекса законов о труде Украины.

Законом № 2352-ІХ, вступившим в силу 19 июля 2022 года, статья 117 КЗоТ Украины изложена в новой редакции, согласно которой при невыплате по вине работодателя причитающихся увольняемому работнику сумм в сроки, определенные статьей 116 Кодекса, при отсутствии спора об их размере работодатель обязан выплатить работнику средний заработок за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

При наличии спора о размере причитающихся работнику сумм работодатель обязан выплатить указанное возмещение в случае, если спор разрешен в пользу работника. Если спор удовлетворен частично, размер возмещения за время задержки определяется судом, рассматривающим спор по существу, но также не более чем за период, установленный частью первой данной статьи.

Суд указал, что к продолжающимся правоотношениям после вступления в силу Закона № 2352-ІХ применяются положения статьи 117 КЗоТ Украины в новой редакции, а начисление среднего заработка после 19 июля 2022 года ограничивается шестью месяцами.

Относительно требований о возмещении морального вреда Верховный Суд также согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для их удовлетворения.

Суд отметил, что истцы не представили надлежащих, достаточных, достоверных и допустимых доказательств причинения им морального вреда, а также не доказали причинно-следственную связь между противоправными действиями ответчика и причиненным вредом.

При этом ВС учел, что решением по делу № 755/5938/20 в пользу тех же истцов уже было взыскано возмещение морального вреда за задержку окончательного расчета при увольнении, а с новым иском они обратились уже после того, как задолженность перед ними была погашена.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Суд подтвердил, что право на взыскание среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации утраты части заработной платы не переходит к наследникам, если такие выплаты не были начислены или присуждены работнику при жизни.

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