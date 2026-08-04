ЕСПЧ отклонил заявление украинца, требовавшего компенсацию после закрытия дела об административном правонарушении, поскольку такое право не было предусмотрено законодательством

Составление административного протокола не доказывает моральный вред: когда возникает право на компенсацию — разъяснения ЕСПЧ и Большой Палаты Верховного Суда.

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Незаконное привлечение к административной ответственности может стать основанием для возмещения материального и морального вреда. Вместе с тем такое право возникает не в каждом случае после закрытия дела, а только при наличии оснований, предусмотренных законодательством. На это обратил внимание Европейский суд по правам человека в деле «GYRYA v. Ukraine».

Как следует из материалов дела, 19 июня 2006 года Сватовский районный суд Луганской области закрыл производство в отношении заявителя по обвинению в мелком хулиганстве в связи с отсутствием доказательств правонарушения. После этого, 6 ноября 2007 года, мужчина обратился в тот же суд с ходатайством о компенсации в связи с прекращением производства. При этом в ходатайстве не был указан ответчик, а сам документ не был оформлен как иск.

Основанием для отказа стала статья 296 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая на тот момент предусматривала компенсацию только в случаях незаконного применения административного взыскания в виде административного ареста или общественных работ.

ЕСПЧ напомнил, что для применения статьи 6 Конвенции в ее гражданско-правовом аспекте должен существовать спор относительно права, которое хотя бы на спорных основаниях признается национальным законодательством. Суд подчеркнул, что не может создавать материальное право, если оно не предусмотрено законодательством соответствующего государства.

В данном деле Суд установил, что национальное законодательство не признавало за заявителем права на компенсацию после прекращения производства по делу об административном правонарушении, за исключением случаев, когда лицо было незаконно подвергнуто административному взысканию в виде административного ареста или общественных работ. Поскольку к заявителю такие взыскания не применялись, он не мог утверждать, что имел право на компенсацию в соответствии с украинским законодательством.

При таких обстоятельствах ЕСПЧ пришел к выводу, что статья 6 Конвенции в ее гражданско-правовом аспекте также не применяется к данному делу. В связи с этим Суд признал заявление неприемлемым как несовместимое с положениями Конвенции.

В каких случаях можно получить компенсацию за незаконное привлечение к административной ответственности

Вместе с тем решение ЕСПЧ не означает, что в Украине невозможно получить компенсацию за незаконное привлечение к административной ответственности. Такое право существует, однако зависит от оснований привлечения, вида административного взыскания и порядка, в котором оно было отменено.

Стаття 56 Конституции Украины гарантирует право на возмещение материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти и их должностных лиц. Общие основания ответственности государства также предусмотрены статьями 1173, 1174 и 1176 Гражданского кодекса Украины. Однако порядок получения компенсации зависит от конкретных обстоятельств дела и не является одинаковым для всех случаев.

Так, специальный Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного физическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда» предусматривает компенсацию, в частности, в случае незаконного применения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ или штрафа. Однако для этого недостаточно самого факта составления протокола или закрытия дела. Как правило, необходимо, чтобы решение о привлечении к административной ответственности было признано незаконным и отменено в установленном законом порядке.

Именно на это обстоятельство обратил внимание и ЕСПЧ: производство по делу о мелком хулиганстве было прекращено еще до применения к заявителю административного взыскания.

Кроме того, на момент рассмотрения дела украинское законодательство не предусматривало для него самостоятельного права требовать компенсацию только из-за факта прекращения административного производства. Поэтому ЕСПЧ признал заявление неприемлемым.

Из чего исходят национальные суды при рассмотрении дел о возмещении морального вреда

В практике Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда длительное время существовал подход, согласно которому удовлетворение исков о возмещении морального вреда основывалось на том, что сам факт составления патрульным полицейским протокола об административном правонарушении, если впоследствии производство по делу было закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения, является достаточным основанием для компенсации. Такой подход сформировался с учетом выводов Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, изложенных в постановлении от 10 октября 2019 года по делу № 569/1799/16.

В этом постановлении Объединенная палата пришла к выводу, что сам факт составления протокола является основанием для возмещения морального вреда независимо от того, по каким именно основаниям суд закрыл производство по делу об административном правонарушении и оценивалась ли в ходе его рассмотрения законность протокола и действий должностного лица, составившего его.

Вместе с тем в последующей практике Верховного Суда появился иной подход. Так, в постановлении от 21 октября 2020 года по делу № 312/262/18 Кассационный гражданский суд указал, что составление протокола об административном правонарушении само по себе не является привлечением лица к административной ответственности. В соответствии со статьями 283 и 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях вопрос о привлечении лица к ответственности решается исключительно судом. Поэтому при отсутствии надлежащих доказательств незаконности действий ответчиков и при отсутствии наложенного административного взыскания оснований для возмещения морального вреда нет.

Аналогичный подход Кассационный гражданский суд применил и в других делах, указав, что требования о возмещении вреда, причиненного действиями сотрудников патрульной полиции, должны рассматриваться по общим правилам, предусмотренным статьями 1173 и 1174 Гражданского кодекса Украины.

Таким образом, по делам о возмещении морального вреда, причиненного незаконным привлечением к административной ответственности, истец должен доказать не только противоправность действий органа власти, но и сам факт причинения морального вреда, причинно-следственную связь между такими действиями и вредом, а также обосновать заявленный размер возмещения.

Сам по себе факт составления протокола или закрытия производства по делу об административном правонарушении не является безусловным основанием для удовлетворения иска.

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