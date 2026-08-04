Украинцам будут компенсировать до 30% стоимости систем автономного тепло- и электроснабжения: Кабмин обновил программу поддержки

31 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров № 979, расширившее государственную программу поддержки энергетической автономии частных домов, позволив получать финансирование не только на резервное электропитание, но и на автономное теплоснабжение.

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С 31 июля 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров от 29 июля 2026 года №979, внесенное изменения в постановления Правительства от 24 января 2020 года №29 и от 7 июня 2024 года №673. Документ расширяет государственную программу по поддержанию энергетической автономии домохозяйств.

Теперь государственная помощь распространяется не только на приобретение оборудования для резервного электропитания, но и на установку автономных систем теплоснабжения.

Также в новой редакции изложен порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам для внедрения в собственных домохозяйствах систем автономного и резервного электро- и теплоснабжения. Согласно новой редакции пункта 1 Порядка государственная поддержка будет предоставляться гражданам путем: удешевление стоимости кредитов или погашение части основной суммы кредитной задолженности.

Средства можно использовать на приобретение и установку оборудования автономного и резервного электро- и теплоснабжения в собственном домохозяйстве.

Какое оборудование теперь можно приобрести по программе

Постановление №979 расширило список оборудования, на которое физические лица могут получить государственную финансовую поддержку. Если раньше программа касалась преимущественно систем резервного электропитания, то теперь она включает также автономное теплоснабжение частных домов. В соответствии с новой редакцией пункта 1 Порядка к системам автономного и резервного электро- и теплоснабжения относятся: генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, дизельные, бензиновые, газовые и двухтопливные генераторы, оборудование резервного и автономного электропитания, оборудование резервного и автономного теплоснабжения.

Для электроснабжения государственная поддержка распространяется на приобретение и установку: фотоэлектрических модулей, ветровых электроустановок мощностью от 1 до 10 кВт, гибридных инверторов, систем накопления электроэнергии, генераторов. В то же время впервые в программу включено оборудование для автономного теплоснабжения. Для этого определены два отдельных технических пакета.

Пакет H предусматривает установку: сертифицированной бытовой твердотопливной печи или печи-камина, дымохода, сопутствующих материалов и работ, необходимых для безопасной эксплуатации оборудования. Пакет H+ включает более комплексное решение, в которое, кроме печи или камина, входят: дымоход, система вентиляции и отвода продуктов сгорания, противопожарные элементы, теплоизоляционные материалы, монтажные работы.

Таким образом, государственная поддержка теперь может использоваться не только для обеспечения дома резервным электропитанием, но и для создания автономного источника тепла на случай длительных отключений электроэнергии или газа.

Сколько компенсирует государство и кто может воспользоваться программой

Обновленная программа предусматривает разный размер государственной поддержки в зависимости от выбранного технического решения. В частности, компенсация части основной суммы кредита составляет:

10% – для пакета H (базовое автономное теплоснабжение);

20% – для пакета H+ (комплексное автономное теплоснабжение);

20% – для пакета G (генератор);

25% – для пакета GB (гибридная система электроснабжения);

30% – для пакета SGB (гибридная система вместе с генератором).

При этом государство компенсирует часть кредита только один раз – одному физлицу по одному кредитному договору. Программа распространяется на владельцев частных домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

Для систем резервного электропитания установлено отдельное требование: домохозяйство должно иметь один лицевой счет бытового потребителя электроэнергии. Кроме того, постановлением увеличен максимально допустимый размер кредита. Согласно новой редакции пункта 8 Порядка, он составляет: до 250 тыс. грн. – для приобретения и установки оборудования автономного теплоснабжения по пакету H; до 480 тыс. грн – для приобретения оборудования резервного и автономного электропитания, а также комплексного теплоснабжения по пакету H+. Минимальная сумма кредита по-прежнему составляет 10 тыс. гривен.

Обязанности, возложенные на владельцев домов

После получения кредита владелец дома должен в течение 180 календарных дней представить уполномоченному банку:

копии документов, подтверждающих приобретение и/или установку оборудования, определенного настоящим Порядком (копии счета-фактуры, акта выполненных работ) или аналогичных документов);

фотографию установленного оборудования с зафиксированными географическими координатами, отправленную средствами электронных коммуникаций;

для оборудования резервного и автономного теплоснабжения – дополнительно акт выполненных работ или другой документ, подтверждающий установку такого оборудования, устройство дымохода, вентиляции и противопожарных элементов, а также соответствие выполненных работ требованиям безопасной эксплуатации.

Также нужно будет один раз в 6 месяцев в течение срока кредитного договора отправлять в уполномоченный банк фотографию установленного оборудования с зафиксированными географическими координатами.

Постановление №979 вступило в силу 31 июля 2026 г. и существенно расширило возможности государственной поддержки для владельцев частных домов, стремящихся обеспечить автономное электро- и теплоснабжение своих домохозяйств. Это должно способствовать повышению энергетической устойчивости населения в преддверии нового отопительного сезона.

Напомним, что программа энергоподдержки домохозяйств действует с июля 2024 года. По информации Национального учреждения развития, по состоянию на 24 июля 2026 года по направлению резервного и автономного электропитания 6 банковских учреждений заключили с физическими лицами 7486 кредитных договоров на сумму около 2,64 млрд грн.

Ориентировочный объем финансирования расширенной программы в 2026 году составит около 801,5 млн. грн. в пределах ресурсов НУР. Поддержка предоставляется без дополнительных расходов из государственного бюджета.

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