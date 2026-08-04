Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав утвердил новый Стандарт госпитализации, устанавливающий единые правила для стационарной помощи.

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Министерство здравоохранения Украины приказом №1044 утвердило новый стандарт госпитализации, перевода и выписки пациентов из стационара.

Документ станет обязательным для всех учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и врачей-ФЛП, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Фактически Минздрав вводит единые правила, определяющие, кого необходимо госпитализировать, кого можно лечить амбулаторно, а когда пациент подлежит выписке из стационара.

Госпитализация – только по четким медицинским критериям

Одной из ключевых новаций является отход от практики, когда решение о госпитализации нередко принималось по общим формулировкам типа «требующего стационарного лечения» или «по состоянию здоровья».

Новый Стандарт устанавливает: основанием для пребывания в стационаре есть не сам диагноз, а наличие объективных клинических показаний, которые невозможно безопасно контролировать в амбулаторных условиях. Среди них, в частности:

необходимость круглосуточного медицинского надзора

необходимость кислородной поддержки, неинвазивной или инвазивной вентиляции легких

проведение интенсивной терапии

потребность во внутривенном лечении

высокий риск внезапного ухудшения состояния

необходимость срочных оперативных или интервенционных вмешательств.

Соответствие критериям является необходимым, но не самодостаточным условием: оно обосновывает целесообразность стационарного лечения, однако не является автоматическим предписанием госпитализировать. Окончательное решение принимает врач на основе клинической картины.

Госпитализация в экстренном порядке осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об экстренной медицинской помощи» службой экстренной медицинской помощи или направлением врачей ЗОЗ всех уровней оказания медицинской помощи при необходимости в срочном использовании современных методов диагностики и лечения. Экстренная госпитализация не требует предварительного согласования даты и времени, осуществляется круглосуточно вне зависимости от места жительства (регистрации, пребывания) пациента.

Документ содержит подробный перечень обязательных госпитализаций

Приказ фактически создает единый список состояний, при которых врач обязан госпитализировать пациента. Среди них острый коронарный синдром, тяжелые нарушения сердечного ритма, острая сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии, тяжелые обострения бронхиальной астмы и ХОБЛ, осложненный гипертонический криз; сепсис и септический шок, тяжелые инфекции, острый панкреатит, массивные желудочно-кишечные кровотечения, обструктивный пиелонефрит, тяжелые травмы, инсульты, эпилептический статус, миастенический криз, синдром Гийена-Барре; тяжелые обострения рассеянного склероза, тяжелые аллергические реакции (в частности, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз).

При этом большинство патологий приказ содержит конкретные клинические критерии: лабораторные показатели, результаты КТ или УЗИ, оценку по международным шкалам риска, показатели сатурации, артериального давления, уровня сознания и т.д.

Вводится режим больничного наблюдения

Еще одно новшество – возможность оставить пациента под врачебным наблюдением без полноценной госпитализации. Такой режим будет применяться в случаях, когда необходимо провести дополнительные обследования, оценить эффективность лечения, определить окончательный диагноз, решить вопрос о госпитализации или выписке. Максимальная продолжительность такого наблюдения – до 24 часов.

Врач сможет отступить от критериев, но только в письменном виде. Если конкретная клиническая ситуация не соответствует формальным критериям, но врач считает необходимым госпитализацию, он может принять такое решение. Однако теперь каждый случай придется детально обосновать в медицинской документации и согласовать с заведующим отделением.

Выписывать будут сразу после стабилизации состояния

Новый стандарт также определяет критерии выписки. Пациент должен покинуть стационар сразу после того, как: жизненные функции стабилизированы, нет необходимости в круглосуточном медицинском надзоре, дальнейшее лечение можно безопасно продолжать амбулаторно.

При этом выходные дни, отсутствие транспорта, ожидания консультаций или плановых исследований не являются основанием для продления пребывания в больнице.

Следует отметить, что несоблюдение требований нового Стандарта может учитываться при оценке качества медицинской помощи при возникновении споров. Безосновательный отказ в госпитализации пациента, имеющего четкие клинические показания, потенциально может расцениваться как неоказание помощи больному по ст. 139 УК Украины.

В то же время, необоснованная или преждевременная выписка без надлежащего документального оформления может стать основанием для оценки принадлежности выполнения профессиональных обязанностей в случае развития тяжких последствий, подпадающих под действие ст. 140 УК Украины.

Таким образом, приказ №1044 фактически изменяет сам подход к стационарной помощи: главным критерием становится не диагноз, а реальная клиническая потребность в круглосуточном лечении и наблюдении, подтвержденная объективными медицинскими показателями.

Приказ не ограничивает право пациента на госпитализацию, а устанавливает единые, прозрачные правила, когда она действительно необходима.

Напомним, Правительство также обновило перечень медицинских и фармацевтических специальностей, по которым учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели могут получать или расширять лицензию на медицинскую практику.

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