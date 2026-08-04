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Паспорт РФ как основание для увольнения: Верховный Суд отменил решение о восстановлении чиновника на работе

09:00, 4 августа 2026
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Чиновник отрицал наличие паспорта страны-агрессора, требовал восстановления в должности и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула, выиграл дело в судах двух инстанций, однако Верховный Суд стал на сторону работодателя.
Паспорт РФ как основание для увольнения: Верховный Суд отменил решение о восстановлении чиновника на работе
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Верховный Суд стал на сторону Госпродпотребслужбы в споре об увольнении руководителя областного управления. Суд отметил, что получение от СБУ информации о наличии у государственного служащего гражданства другого государства является безусловным основанием для прекращения государственной службы.

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К такому выводу пришел Кассационный административный суд по делу № 480/7731/22.

По материалам дела, в ноябре 2022 года начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области обжаловал свое увольнение после того, как Госпродпотребслужба получила от СБУ информацию о якобы приобретении им гражданства РФ в 2014 году. Чиновник отрицал, что когда-либо получал российский паспорт, и просил отменить приказ об увольнении, восстановить его в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Сумской окружной административный суд, а затем и апелляционный суд стали на сторону истца. Суды отменили приказ об увольнении, восстановили его в должности и взыскали в его пользу 147 393,47 грн среднего заработка за время вынужденного прогула. Кроме того, апелляционный суд присудил 10 тыс. Грн расходов на профессиональную правовую помощь.

Не согласившись с такими решениями, Госпродпотребслужба подала кассационную жалобу. Она указала, что суды неправильно применили статью 84 Закона «О государственной службе» и не учли правовые выводы Верховного Суда. По мнению заявителя, полученная от СБУ информация о наличии у государственного служащего гражданства другого государства является достаточным основанием для увольнения, а проведение дополнительной проверки или служебного расследования законом не требуется.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частями первой и второй статьи 84 Закона Украины «О государственной службе» субъект назначения обязан уволить государственного служащего в трехдневный срок со дня установления факта наличия у него гражданства другого государства либо приобретения такого гражданства во время прохождения государственной службы. Закон не предусматривает для работодателя альтернативных вариантов действий или дополнительных процедур в случае установления такого факта.

Вместе с тем суд подчеркнул, что факт приобретения иностранного гражданства должен основываться на бесспорных доказательствах, поскольку его установление влечет для государственного служащего негативные последствия в виде увольнения. Обязанность установить этот факт возлагается именно на субъекта назначения.

Оценивая обстоятельства дела, Верховный Суд обратил внимание, что Госпродпотребслужба приняла решение об увольнении истца на основании письма СБУ, к которому были приложены распечатки из информационных ресурсов РФ, а также копия заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации со сведениями о его получении истцом в 2014 году.

Суд напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О Службе безопасности Украины» СБУ наделена полномочиями осуществлять контрразведывательную деятельность, выявлять угрозы национальной безопасности и устанавливать факты приобретения гражданами Украины гражданства другого государства.

Верховный Суд пришел к выводу, что при установленных обстоятельствах дела подход Госпродпотребслужбы был предсказуемым и соответствовал требованиям закона. Получение от СБУ информации о наличии у истца гражданства Российской Федерации является безусловным основанием для прекращения государственной службы, поэтому Верховный Суд не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии надлежащих и достаточных доказательств для увольнения истца.

В связи с этим Верховный Суд признал, что решения судов предыдущих инстанций были приняты с неправильным применением норм материального права и без полного выяснения всех обстоятельств дела, удовлетворил кассационную жалобу Госпродпотребслужбы, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении иска об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка.

Поскольку основные исковые требования были отклонены, Верховный Суд также отменил постановление апелляционного суда о взыскании расходов на профессиональную правовую помощь и отказал в удовлетворении заявления истца о принятии дополнительного решения по этому вопросу. Судебные расходы распределению не подлежат.

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Верховный Суд россия паспорт увольнение трудовые отношения

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